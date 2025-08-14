Obavijesti

Vozač motocikla teško ozlijeđen u sudaru s autom kod Kaštela

Piše Veronika Miloševski,
Vozač motocikla teško ozlijeđen u sudaru s autom kod Kaštela
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Policija fizički regulira promet na toj dionici ceste u svrhu ubrzavanja toka prometa, javila je policija

Vozač motocikla zadobio je ozljede opasne po životu u sudaru s autom u četvrtak ujutro u smjeru Kaštela na cesti D-8, javila je splitsko-dalmatinska policija. Prevezen je u KBC Split.

- Danas oko 09:30 sati došlo je do prometne nesreće na cesti D-8 u smjeru Kaštela, predio širina Solin u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Vozač motocikla je zadobio TTO opasne po život, te je prevezen u KBC Split. Trenutno se obavlja očevid na mjestu događaja i promet se odvija jednom prometnom trakom te se stvaraju veće prometne gužve, također policijski službenici prema potrebi i mogućnostima fizički reguliraju promet na toj dionici ceste u svrhu ubrzavanja toka prometa. Pozivamo vozače na dodatan oprez i odabir alternativnih pravaca kretanja - stoji u priopćenju policije.

