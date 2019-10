Vozač pauka se ispričao: 'Auto mi nije baš ispao, zaljuljao se!'

Nisam mogao vjerovati što me dočekalo, ništa mi nije bilo jasno, izgledalo je kao da je netko bacio bombu u auto, komadići stakla posvud, dijelovi otpali, razbijeno vjetrobransko staklo, panoramski krov, branik, ožuljan dio iznad vrata, nabraja šokirani Slavik Gasik (42) štetu od nekoliko tisuća eura nastalu Smartu kojeg je u ponedjeljak nepropisno parkirao u Ružićevoj ulici u Rijeci.

'Isprebijali su mi auto pa mi zalijepili kaznu'

Naime, dok je kod obližnjeg frizeraja išao na šišanje, "pauk" tvrtke Rijeka plus došao je ukloniti nepropisano parkirani Smart, no prilikom pokušaja da ga utovare na kamion, djelatnicima je vozilo skliznulo prvo na prednji pa onda i stražnji dio, pri čemu je snažno udarilo o cestu kojom prilikom su nastala navedena oštećenja.

Iako priznaje da je nepropisno parkirao u ulici, koja inače slovi za problematičnu što se parkinga tiče i u kojoj svakodnevno ima na desetke nepropisno parkiranih automobila, kaže kako nigdje nije uočio znak zabrane, koji je postavljen dan nakon incidenta.

- Da stvar bude gora, kada su izrazbijali auto, spustili su ga nazad na cestu i na šoferšajbu mi zalijepili kaznu od 150 kuna. Htjeli su auto ostaviti tako na cesti i otići. Srećom, ubrzo su došli policajci, zahvaljujući kojima je drugim paukom organiziran prijevoz Smarta na područje Rijeka plusa gdje je provelo noć, a ja sam otišao na bus kući za Crikvenicu. Dan kasnije iz osiguranja su mi rekli da nisam kandidat za zamjensko vozilo. Srećom, auto je u voznom stanju pa ga još mogu voziti do dućana, ali bit će nezgodno idućih mjesec dana, koliko će sigurno trajati popravak - kaže Slavik, inače Rus koji je oženio Hrvaticu.

U Hrvatsku se doselio prije tri godine. Živi i radi u Crikvenici kao motomehaničar.

'Nije mi ispao auto, malo se samo zaljuljao'

Naglašava kako je iznimno zahvalan onome tko je sve snimio na video jer, smatra, bez toga vjerojatno ne bi ni doznao što se dogodilo. Vozač Vito Dušković iz Rijeka plusa izrazio je žaljenje zbog svega, ali i uzrujanost zbog nesavjesnih vozača.

- Ispričavam se vlasniku, krivo mi je da je do ovoga došlo, ali molim vas ispravite krive navode u medijima koji su od svega napravili cirkus. Znači, meni vozilo nije ispalo pri ukrcaju nego se zaljuljao naprijed, nazad i pri tome udarilo o tlo. Radim u ovoj firmi već 16 godina i nikad mi se ovako nešto nije dogodilo. Svi sad o meni govore svašta, a nitko nije pitao kako je meni i kolegi koji je pri ukrcaju lakše ozlijedio ruku i sad je na bolovanju. To što ti vozači svaki dan rade po cestama i parkirao kao ovaj zbog kojeg cestom nije mogao proći kamion, e to tome se ne govori - kaže

- Svatko griješi, ali nije mi jasno da netko s tolikim iskustvom, tko je uz sebe imao još svojih kolega, može napraviti tako nešto. Ispada tko da je prvi put ukrcavao autić, kojeg bi ja zavezanih očiju ukrcao na kamion - smije se Slavik.

Iz policije su potvrdili događaj, no i naglasili kako se ne radi o kaznenom djelu.

- Prilikom premještanja nepropisno parkiranog vozila u ponedjeljak oko 19 sati u Ružićevoj ulici došlo je do njegovog oštećenja pri čemu je na njemu razbijeno vjetrobransko staklo i panoramski krov. Vozač iz Ukrajine nije se znao izjasniti o visini materijalne štete te će ona biti procijenjena naknadno. Kako u ovom događaju nema izravne namjere tj. radi se o spletu nesretnih okolnosti, tako nema ni kaznenog djela, a štetu će, kako to obično biva, najvjerojatnije pokriti osiguranje nadležne firme - pojašnjavaju iz PU primorsko goranske.

'Vlasnik ima pravo tražiti naknadu štete'

Javili su nam se i iz službe parkirališta Rijeka plus:

'Rijeka plus d.o.o postupa temeljem naloga za premještanje vozila izdanih od strane Direkcije za prometno redarstvo Grada Rijeke ili od strane policijskog službenika Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove koji uočavaju prometne prekršaje. Konkretno dana 21. listopada 2019. dobili smo nalog za premještaj nepropisno parkiranog vozila, te se prilikom premještanja vozila automobilske marke Smart desilo oštećenje vozila na način da je razbijeno krovno i zadnje staklo vozila. Automobil nije podignut već je vlasnik vozila svoje vozilo dovezao do sjedišta TD Rijeka plus d.o.o. Šteta koja je nastala na vozilu prilikom premještanja vozila prijavljena je nadležnoj policijskoj postaji, obavljen je očevid i vještačenjem će se utvrditi okolnost nastalog događaja. TD RIJEKA Plus je osiguran po svim štetnim događajima te ukoliko prilikom premještanja vozila dođe do oštećenja vozila za kojeg je izdan nalog za premještanjem, vlasnik vozila ima pravo tražiti naknadu štete te ćemo obzirom na policu osiguranja koja pokriva predmetno, isto i pokriti. Ovim putem se još jednom ispričavamo vlasniku vozila na svim neugodnostima i na prouzročenoj šteti koja će biti podmirena u cijelosti. S poštovanjem, RIJEKA PLUS

