Vozač poginuo u nesreći kod Rijeke: Sudario se s tegljačem?

Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći oko 19,30 u Mavrincima ponad Rijeke, točnije na dionici između trgovačkog centra Bauhaus i praonice Mali val, na Kukuljanovu.

Neslužbeno doznajemo da je nesretni vozač stradao kada je osobnim automobilom podletio pod tegljač.

Na terenu su sve relevantne službe. Promet navedenom dionicom trenutno je zatvoren za sav promet, a detalji nesreće bit će poznati nakon očevida koji je u tijeku.