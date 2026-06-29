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Vozač romobila (76) se zabio u auto koji mu je oduzeo prednost u kružnom toku: U bolnici je

Piše Iva Tomas,
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Vozač romobila (76) se zabio u auto koji mu je oduzeo prednost u kružnom toku: U bolnici je
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Po zaprimanju bolničke prijave i utvrđivanju točne kvalifikacije ozljeda protiv sudionika prometne nesreće slijede odgovarajuće prijave.

Vozač romobila (76) ozlijeđen je u sudaru s automobilom bjelovarskih tablica kojeg je vozio 60-godišnjak u ponedjeljak oko 17 sati u Bjelovaru. Vozač auta se u kružnom toku nije uvjerio da je propustio sva vozila s prednošću prolaska i tako je oduzeo prednost 76-godišnjaku na romobilu, koji se u tom trenutku zabio u lijevi bočni dio auta - piše PU bjelobarsko-bilogorska.

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- Utvrđeno je kako se 76-godišnji vozač romobila kretao kružnim tokom prometa iako se bio dužan kretati obilježenom biciklističkom stazom koja se nalazi uz kružni tok. Za vrijeme vožnje na glavi je imao propisno postavljenu zaštitnu kacigu. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobio je 76-godišnji vozač romobila, koji je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ Bjelovar - priopćila je policija.

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Po zaprimanju bolničke prijave i utvrđivanju točne kvalifikacije ozljeda protiv sudionika prometne nesreće slijede odgovarajuće prijave.

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