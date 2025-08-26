Vozač s Maksimira bio pozitivan na kokain, odbio testiranje. Sud mu odredio kaznu od 1540 eura

U ponedjeljak oko 1.30 sati zagrebačka policija je na Maksimiru zaustavila automobil zagrebačkih registracija, kojega je vozio mladić (25). Testirali su ga na droge, a rezultat na kokain pokazao se pozitivnim, piše zagrebačka policija.

Odbio je liječnički pregled te uzimanje urina i krvi kako bi se utvrdila prisutnost droge u organizmu. Policija ga je uhitila, a predložili su kaznu od 1500 eura i zabranu vožnje na tri mjeseca. Doveli su ga na prekršajni sud.

Sud ga je proglasio krivim i kaznio sa 1540 eura, a vožnja mu je dva mjeseca zabranjena.