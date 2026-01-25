Obavijesti

Vozač se bori za život nakon nesreće kraj Šibenika. Mladić se zabio u njegov automobil

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 25-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, rekla je policija

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć, 24. siječnja, oko 23:40 sati na području Šibenika, dvije su osobe zadobile teške tjelesne ozljede, a 33-godišnjak se bori za život. Do prometne nesreće došlo je na dionici ceste oko 2500 metara od kružnog toka Mandalina u smjeru Zablaća. Nesreću je izazvao 25-godišnji vozač osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka koji brzinu kretanja nije prilagodio osobinama i stanju kolnika. Neposredno prije ulaska u desni pregledni zavoj, tijekom kočenja zahvatio je rub kolnika, zbog čega je došlo do bočnog zanošenja vozila.

Nakon povratka na svoju prometnu traku, vozilo je prešlo na traku namijenjenu prometu iz suprotnog smjera, gdje je došlo do sudara desnog bočnog dijela njegova automobila i prednjeg dijela osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 33-godišnjak, koji je pokušao izbjeći sudar.

Obojica vozača prevezena su u Opću bolnicu u Šibeniku. Ondje su 33-godišnjaku utvrđene teške tjelesne ozljede opasne po život, dok je 25-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog očevida, promet na toj dionici ceste bio je u potpunosti zatvoren od 00:08 do 02:35 sati te se odvijao obilaznim pravcima.

Protiv 25-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog izazivanja prometne nesreće.

