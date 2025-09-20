Obavijesti

PIJAN, RECIDIVIST...

Vozača kažnjen s 2600 eura, drugi zatvorom i uzeli mu auto

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Splitska policija

Zagrebačka policija izvijestila je u subotu o kažnjavanju dva nesavjesna vozača - jedan je vozio pijan s 2.57 g/kg alkohola u organizmu zbog čega je dobio 2.600 eura kazne i zabranu upravljanja vozilom, dok je drugi recidivist kažnjen sa 16 dana zatvora i trajnim oduzimanjem automobila. Oba vozača zaustavljena su u srijedu u jutarnjim satima u Novom Zagrebu.

Prvi vozač, 35-godišnjak, zaustavljen je oko 7.30, a vozio je Alfa Romeo krapinske registracije Ljubljanskom avenijom u smjeru zapada.

Zaustavili su ga policajci Mobilne jedinice prometne policije i utvrdili da je vozio bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije i da je autu istekla prometna dozvola.

OSTALI BEZ AUTOMOBILA Saznali smo koliko je vozila trajno oduzeto recidivistima, brojka bi vas mogla iznenaditi
Saznali smo koliko je vozila trajno oduzeto recidivistima, brojka bi vas mogla iznenaditi

Uhitili su ga i odveli na Općinski sud u Novom Zagrebu, a s obzirom na to da je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 16 dana te mu je trajno i bez naknade oduzeo automobil koji postaje vlasništvo države.

Drugi vozač, 48-godišnjak koji je vozio auto zagrebačke registracije Jadranskom avenijom u smjeru istoka, zaustavljen je oko 8.05 kod raskrižja s Ulicom Remetinec.

Policajci su potom utvrdili da je vozio pod utjecajem od 2.57 g/kg alkohola u organizmu, zbog čega je uhićen i doveden na Općinski sud te kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2600 eura i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

