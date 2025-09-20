Vozača kažnjen s 2600 eura, drugi zatvorom i uzeli mu auto

Zagrebačka policija izvijestila je u subotu o kažnjavanju dva nesavjesna vozača - jedan je vozio pijan s 2.57 g/kg alkohola u organizmu zbog čega je dobio 2.600 eura kazne i zabranu upravljanja vozilom, dok je drugi recidivist kažnjen sa 16 dana zatvora i trajnim oduzimanjem automobila. Oba vozača zaustavljena su u srijedu u jutarnjim satima u Novom Zagrebu.

Prvi vozač, 35-godišnjak, zaustavljen je oko 7.30, a vozio je Alfa Romeo krapinske registracije Ljubljanskom avenijom u smjeru zapada.

Zaustavili su ga policajci Mobilne jedinice prometne policije i utvrdili da je vozio bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije i da je autu istekla prometna dozvola.

Uhitili su ga i odveli na Općinski sud u Novom Zagrebu, a s obzirom na to da je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 16 dana te mu je trajno i bez naknade oduzeo automobil koji postaje vlasništvo države.

Drugi vozač, 48-godišnjak koji je vozio auto zagrebačke registracije Jadranskom avenijom u smjeru istoka, zaustavljen je oko 8.05 kod raskrižja s Ulicom Remetinec.

Policajci su potom utvrdili da je vozio pod utjecajem od 2.57 g/kg alkohola u organizmu, zbog čega je uhićen i doveden na Općinski sud te kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2600 eura i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.