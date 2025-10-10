Obavijesti

Vozači oprez! Ceste su ponegdje skliske i mokre, ima i magle

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vozači oprez! Ceste su ponegdje skliske i mokre, ima i magle
Foto: HAK

Iz HAK-a upozoravaju da je povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Povećana je gustoća prometa:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Zbog radova povremeno se vozi usporeno na:

autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (zona radova na Babića mostu - 131. km, vozi se dvosmjerno)
autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba (od 210.+500 do 204.+100 km i 200.+200 do 193.+100 km) vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom
autocesti A6 Rijeka- Zagreb, u zoni radova između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko vozi se dvosmjerno; u zoni radova od Vrbovskog do Ravne Gore te između izlaza Delnice i čvora Oštrovica (na nekoliko lokacija) vozi se otežano uz izmijenjenu prometnu regulaciju
autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad (16.+600 km i 20.+200 km) u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h)
Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera
Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, kraj Cavtata te u Solinu
državnoj cesti DC1 kod Tušilovića, Rastoka i Udbine
državnoj cesti DC3 između Vrbovskog i Delnica.
Zbog radova na autocestama zatvoreni su:

na autocesti A2 Zagreb-Macelj ulazni i izlazni krak na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba
na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca;
na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

