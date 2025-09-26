Obavijesti

STANJE NA CESTAMA

Vozači oprez! Nesreća je na zagrebačkoj obilaznici. Gužve na prilazima većim gradovima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HAK

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski

HAK jutros javlja da je došlo do prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i mosta Sava (39.km) u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Tijekom jutra zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim cestama i obilaznicama, osobito na:

zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreba zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Otok Sviboski i Kosnica u smjeru Bregane;

autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba

Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici, Solinu te između Stobreča i Podstrane.

Večeras od 21:00 do 5:30 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena riječka obilaznica (A7) između čvorova Rujevica i Škurinje u smjeru Zagreba/Križišća. Obilazak: čvor Rujevica (A7) - kružno raskrižje Maria Gennaria – Antuna Barca – Franje Čandeka – Viktora Lenca – Zvonimirova (DC 8) - spojna cesta (DC403 – tunel Podmurvice) - čvor Škurinje (A7).

Zastoji su povremeno u zonama radova na A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (vozi se dvosmjerno), na autocesti A7 između čvora Učka i čvora Rijeka zapad u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat).

Povremeni zastoji su i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, na državnoj cesti DC1 kod Udbine i Tušilovića, na državnoj cesti DC3 između Delnica i Vrbovskog.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

