Obavijesti

News

Komentari 0
AKCIJA U CIJELOJ ZEMLJI

Vozači, oprez! Policija u srijedu diže dronove, gledat će tko nije vezan, tko je na telefonu...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Vozači, oprez! Policija u srijedu diže dronove, gledat će tko nije vezan, tko je na telefonu...
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno je stradalo 228 osoba, što su 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto)

Kako bi se povećala sigurnost prometa na cestama i smanjio broj prometnih nesreća, u srijedu, 29. listopada od 10 do 16 sati na području cijele Republike Hrvatske provest će se preventivno-represivna akcija nadzora prometa, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

PREVOZIO ZA NOVAC Policija objavila: Ukrajinac švercao Ruse u Dubrovniku
Policija objavila: Ukrajinac švercao Ruse u Dubrovniku

U akciji će sudjelovati maksimalan broj policajaca uz sve uređaje i opremu, uključujući i bespilotne letjelice (dronove), kojima će upravljati posebno osposobljeni policajci. Poseban fokus bit će na sankcijama za nepropisnu brzinu, vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenje pojasa ili dječje sjedalice, korištenje mobitela. Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla.

Pomoću dronova utvrdit će i prolaske kroz crveno, nepropisno pretjecanje, nepoštivanje prometnih znakova, nekorištenje pojasa itd.

SVE JE UNIŠTENO VIDEO U Podgorici su izboli mladića. Ljudi zapalili turski kafić koji nema veze s tim!
VIDEO U Podgorici su izboli mladića. Ljudi zapalili turski kafić koji nema veze s tim!

- Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno je stradalo 228 osoba, što su 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto). Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama - objavilo je Ministarstvo.
 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SLOVENIJU

Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.  Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."
Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke
STRAVA U SLOVENIJI

Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke

Prema riječima ranvatelja policije, policija je po dolasku utvrdila da je došlo do tučnjave između tri osobe
Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...
STRAVIČNE SCENE

Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...

Mladiću je u noćnom klubu u Novom Mestu prijetila skupina nasilnih Roma. On je pozvao oca, inače poznatog ugostitelja. Jedan iz skupine ga je napao. Udarao ga je dok je ležao na podu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025