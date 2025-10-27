Vozači, oprez! Policija u srijedu diže dronove, gledat će tko nije vezan, tko je na telefonu...

Kako bi se povećala sigurnost prometa na cestama i smanjio broj prometnih nesreća, u srijedu, 29. listopada od 10 do 16 sati na području cijele Republike Hrvatske provest će se preventivno-represivna akcija nadzora prometa, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

U akciji će sudjelovati maksimalan broj policajaca uz sve uređaje i opremu, uključujući i bespilotne letjelice (dronove), kojima će upravljati posebno osposobljeni policajci. Poseban fokus bit će na sankcijama za nepropisnu brzinu, vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenje pojasa ili dječje sjedalice, korištenje mobitela. Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla.

Pomoću dronova utvrdit će i prolaske kroz crveno, nepropisno pretjecanje, nepoštivanje prometnih znakova, nekorištenje pojasa itd.

- Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno je stradalo 228 osoba, što su 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto). Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama - objavilo je Ministarstvo.



