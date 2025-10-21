Vozačica (53) oduzela prednost električnom romobilu na kojem se vozilo dvoje maloljetnika

Maloljetna putnica na električnom romobilu ozlijeđena je nakon što je vozačica automobila (53) oduzela prednost u Međimurju u ponedjeljak popodne, javila je međimurska policija. Nesreća se dogodila nešto prije 18 sati u Donjem Kraljevcu.

U trenutku nesreće vozačica (53) vozila je auto odvojkom Mlinske ulice te je skretala ulijevo na prostor parkirališta obližnjeg ugostiteljskog objekta. Pritom nije propustila vozilo koje joj je nailazilo iz suprotnog smjera te zadržavalo smjer svojeg kretanja. Tada je u bočni dio automobila, prednjim dijelom udario električni romobil kojeg je vozio mladić (18). On je na romobilu nepropisno na romobilu prevozio stariju maloljetnicu.

Iz policije dodaju da se na električnom romobilu smije prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Uslijed siline sudara došlo je do prevrtanja električnog romobila te pada vozača i putnice na kolnik. Za vrijeme vožnje vozač električnog romobila na glavi je nosio zaštitnu kacigu, dok putnica nije nosila zaštitnu kacigu.





Ozlijeđena putnica na električnom romobilu vozilom hitne medicinske pomoći prevezena je u čakovečku bolnicu, gdje joj je pružena pomoć, dok će se težina ozljeda naknadno okvalificirati. Nakon kvalifikacije ozljeda slijedi i pravna kvalifikacija događaja (prekršajna ili kaznena odgovornost vozačice osobnog automobila).