Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA U MEĐIMURJU

Vozačica (53) oduzela prednost električnom romobilu na kojem se vozilo dvoje maloljetnika

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Vozačica (53) oduzela prednost električnom romobilu na kojem se vozilo dvoje maloljetnika
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Uslijed siline sudara došlo je do prevrtanja električnog romobila te pada vozača i putnice na kolnik

Maloljetna putnica na električnom romobilu ozlijeđena je nakon što je vozačica automobila (53) oduzela prednost  u Međimurju u ponedjeljak popodne, javila je međimurska policija. Nesreća se dogodila nešto prije 18 sati u Donjem Kraljevcu. 

TKO JE KRIV? Juraj Šebalj: 'Policija ih je učinila malo nervoznima'
Juraj Šebalj: 'Policija ih je učinila malo nervoznima'

U trenutku nesreće vozačica (53) vozila je auto odvojkom Mlinske ulice te je skretala ulijevo na prostor parkirališta obližnjeg ugostiteljskog objekta. Pritom nije propustila vozilo koje joj je nailazilo iz suprotnog smjera te zadržavalo smjer svojeg kretanja. Tada je u bočni dio automobila, prednjim dijelom udario električni romobil kojeg je vozio mladić (18). On je na romobilu nepropisno na romobilu prevozio stariju maloljetnicu.

POSTAJE VLASNIŠTVO DRŽAVE Hrvatska policija već je oduzela hrpu električnih romobila. Evo što se dogodi nakon zapljene
Hrvatska policija već je oduzela hrpu električnih romobila. Evo što se dogodi nakon zapljene

Iz policije dodaju da se na električnom romobilu smije prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Uslijed siline sudara došlo je do prevrtanja električnog romobila te pada vozača i putnice na kolnik. Za vrijeme vožnje vozač električnog romobila na glavi je nosio zaštitnu kacigu, dok putnica nije nosila zaštitnu kacigu.

UŽAS Dječak (14) pao je s romobila u Bjelovaru. Napuhao 1,8 promila
Dječak (14) pao je s romobila u Bjelovaru. Napuhao 1,8 promila


 
Ozlijeđena putnica na električnom romobilu vozilom hitne medicinske pomoći prevezena je u čakovečku bolnicu, gdje joj je pružena pomoć, dok će se težina ozljeda naknadno okvalificirati. Nakon kvalifikacije ozljeda slijedi i pravna kvalifikacija događaja (prekršajna ili kaznena odgovornost vozačice osobnog automobila).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka
ZATVORENA PIPA

EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025