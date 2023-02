Vozaču, koji je pijan usmrtio maloljetnika, sud je odredio jednomjesečni istražni zatvor

Sinišu Š. (36), koji je uhićen zbog sumnje da je 21. veljače oko 22 sata u Sisku skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo perspektivni 17-godišnji nogometaš ŠNK Frankopan, jučer ujutro doveli su u prostorije Županijskog državnog odvjetništva u Sisku gdje je ispitan. Iz ŽDO Sisak priopćili su da su protiv njega pokrenuli istragu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je zakonodavac zapriječio kaznu zatvora od tri do petnaest godina.

Sinišu su potom odveli dežurnoj sutkinji Županijskog suda u Sisku, koja je prihvatila prijedlog tužiteljstva te mu odredila jednomjesečni istražni zatvor po obje tražene zakonske osnove, kako ne bi pokušao utjecati na svjedoke ili ponoviti djelo. Neslužbeno doznajemo kako nikad ranije nije prekršajno ni kazneno osuđivan.

Sumnjiče ga da je upravljao automobilom kutinskih registracija pod utjecajem alkohola od 1,62 promila. Dolaskom do raskrižja Galdovačke i Ulice Braće Perković u Sisku udario je u moped kojim je upravljao 17-godišnjak, koji je stajao kako bi propustio vozila iz suprotnog smjera. Od siline udara, 17-godišnjak je na mjestu događaja smrtno stradao dok je moped odbačen na suprotnu prometnu traku gdje je na njega naletio automobil.

Šokirana susjeda ispred čije kuće u sisačkom naselju Galdovo je maloljetnik stradao ni dan nakon nesreće nije mogla doći sebi.

- Čula sam udarac i izišla. Kad sam shvatila tko je stradao, nisam mogla prići bliže. U šoku sam. Čula sam čovjeka koji ga je pitao može li mu kako pomoći, no jadno dijete je ubrzo izdahnulo. Imao je kacigu, no ništa mu nije pomoglo. To je bio tako dobar dečko, divno dijete - jecajući, u suzama rekla je žena ispred čije je kuće bila nesreća.

- Bio je dečko za pet. I više od toga! Nikad nije prošao kraj mene, a da nije pozdravio. Bio je toliko dobar i skroman dečko. Njegova pogibija je velika žalost za sve nas. Svi u ulici tugujemo za njime - rekla je susjeda tragično preminulog perspektivnog 17-godišnjeg nogometaša iz Siska, vratara lokalnog nogometnog kluba ŠNK Frankopan.

