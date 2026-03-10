Obavijesti

News

Komentari 3
ISPRIČALA SE GRAĐANIMA

Dogradonačelnica vozila pijana, HDZ traži ostavku: 'Vozila sam s Čolićevog koncerta. Oprostite'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Dogradonačelnica vozila pijana, HDZ traži ostavku: 'Vozila sam s Čolićevog koncerta. Oprostite'
Koprivnica: Mišel Jakšić predstavio izborni program | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ksenija Ostriž priznala je da je nakon koncerta Zdravka Čolića sjela za volan s 0,9 promila alkohola u krvi. Kaže da je kaznu već platila

Admiral

HDZ Koprivničko-križevačke županije u utorak je zatražio ostavku zamjenice gradonačelnika Ksenije Ostriž nakon informacije o vožnji pod utjecajem alkohola, a ona se nakon toga ispričala javnosti i izvijestila da joj je jutros na Prekršajnom sudu utvrđena novčana kazna koju je podmirila.  Nakon prozivke iz HDZ-a, koji ističe da takvo ponašanje zamjenice koprivničkog gradonačelnika MIšela Jakšića (SDP) predstavlja teško kršenje zakona i ozbiljno narušava povjerenja građana u osobe koje obnašaju najviše izvršne dužnosti u gradu, Ostriž se javnosti obratila priopćenjem.

Ispričala se zbog, kako je navela, pogrešne odluke koju je donijela 29. studenog prošle godine kada je nakon koncerta Zdravka Čolića nesmotreno sjela za volan popivši nekoliko čaša muškata.

IMALA 2,22 PROMILA Sama se privela: Mrtva pijana ušla u dvorište policije u Čazmi
Sama se privela: Mrtva pijana ušla u dvorište policije u Čazmi

Objašnjava da ju je na povratku kući u 0,30 sati zaustavila rutinska policijska prometna kontrola te joj je utvrđen prekršaj zbog 0,9 promila alkohola u krvi. Istaknula je kako nema opravdanja zbog sjedanja za volan nakon konzumacije alkohola, te navela da joj je to prvi prometni prekršaj u životu.

„Danas sam se odazvala Prekršajnom sudu gdje mi je utvrđena novčana kazna koju sam podmirila. Svim sugrađankama i sugrađanima želim se još jednom ispričati, i osobno, ali i kao zamjenica gradonačelnika“, navela je Ostriž, koja dužnost zamjenice gradonačelnika obnaša kao nestranačka osoba.

PIŠE: SNJEŽANA KRNETIĆ Dok problemi čekaju, SDP-ov župan bavi se garderobom
Dok problemi čekaju, SDP-ov župan bavi se garderobom

Koprivničko-križevački HDZ-a pozvao je Ostriž da podnese ostavku jer je to u interesu javnosti, transparentnosti i političke odgovornosti.

Izrazili su zabrinutost zbog, kako navode, izostanka pravodobnog i transparentnog informiranja javnosti o slučaju, te su zatražili reakciju gradonačelnika Mišela Jakšića i njegovo očitovanje o političkoj odgovornosti zamjenice gradonačelnika.

Dodali su kako građani Koprivnice imaju pravo na odgovorno vodstvo i jasnu poruku da za sve vrijede jednaka pravila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi
PRAVNI MANEVAR

KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi

Niti izmjenama zakona o bespravnoj gradnji, vikendica ne može ostati u štićenim područjima prirode. Ali zbog zakonske rupe i postupanja Međimurske županije i Državnog inspektorata, neće je niti ukloniti
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
Stručnjaci upozoravaju na nove eskalacije: 'Cijene nafte mogle bi ostati visoke i nakon rata'
DRONOVI SVE ČEŠĆI

Stručnjaci upozoravaju na nove eskalacije: 'Cijene nafte mogle bi ostati visoke i nakon rata'

Američko-izraelski napadi na Iran se nastavljaju, dok Teheran pokreće protuudare i sve više koristi dronove. Stručnjaci u emisiji Otvoreno upozorili su i na posljedice za svjetsko gospodarstvo, posebno rast cijena nafte.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026