Vozili smo se jedinom linijom ZET-a do Rebra. Vozači: 'Od nas 150, svi su bili spremni to voziti'

Ma odmah smo se javili za ovu liniju, svi su se javili, a mi smo odabrani bili da krenemo, govore nam Robert i Marjan, vozači ZET-ova autobusa 228 koji je oko 10 sati krenuo s Borongaja na Rebro, pa natrag na Borongaj. Krenuli smo s njima s Borongaja u vožnju, krenuli su prazni, putem kupili putnike iznenađene što autobus vozi. Jedan za drugim, odmah su krenula četiri autobusa na toj liniji.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Autobusna linija 228, Borongaj - Rebro, prometuje normalnim rasporedom | Video: 24sata/pixsell

- Nisu ljudi ništa krivi, građani, i mi smo se svi odmah odazvali za ovu liniju, svi su bili spremni to voziti. Od nas 150, svi! I jučer bi bili spremni, ali danas je odlučeno da 228 ide, kažu vozači. I dalje su, napominju, u štrajku što se ostalih linija tiče, podržavaju štrajk.

- Ajme, evo vas! Hvala bogu, jer sam jutros taksi do Rebra platila 25 eura, to je na mirovinu jako puno!, govori gospođa na ulazu u autobus ispred bolnice, iznenađena što je naišla na javni prijevoz. Inače je to redovna linija u čiju je kartu od 3.20 eura uključen i parking na Borongaju, za one koji dolaze autom, pa i izvan Zagreba, i karta autobusom do bolnice.

Zagreb: Autobusna linija 228, Borongaj - Rebro, prometuje normalnim rasporedom | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Do kraja vožnje autobus se i dopola napunio. Bilo bi putnika i više, da su znali. Vozače pitamo smetaju li im i negativni komentari građana na štrajk.

- Tako je kako je, građane možemo razumjeti, ali neka i oni probaju razumjeti nas, borimo se za svoja prava, kažu nam. Ne misle da će biti veće ljutnje, ili agresije.

Zagreb: Autobusna linija 228, Borongaj - Rebro, prometuje normalnim rasporedom | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Linija 228 je uvijek puna, dodaju, i vozi svakih sedam, osam minuta. Ljudima puno znači u tri eura imati i parking dok god ne obave pregled, i prijevoz do Rebra.

Zagreb: Autobusna linija 228, Borongaj - Rebro, prometuje normalnim rasporedom | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Hvala, hvala!, ovo mi je puno značilo - zahvaljuju se putnici na izlazu iz 228, sretni što natrag nisu morali taksijem.

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