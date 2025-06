Velike kolone na A3 zbog više nesreća. Na A1 su zatvorili ulaz u odmorište zbog nesreće!

Na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvorova Buzin i Lučko, dogodile su se dvije prometne nesreće (na 22.+300 km i 24.+300 km) u smjeru Bregane. Vozi se usporeno, a kod 24.+300 km stvorila se kolona duga oko 3 kilometra. Do nesreće je došlo i na autocesti A1, kod odmorišta Rašćane Gornje u smjeru Zagreba. Promet se odvija uz ograničenje brzine od 60 km/h, a privremeno su zatvoreni ulaz i izlaz na odmorište u tom smjeru. Na autocesti A2 Zagreb–Macelj, u zoni radova kod čvora Zabok, povremeno dolazi do kratkotrajnih prekida prometa (do nekoliko minuta) zbog iscrtavanja prometnih linija na kolniku.

Na riječkoj obilaznici (A7) zbog vozila u kvaru između čvora Rujevica i tunela Katarina u smjeru Križišća vozi se u koloni dugoj oko 3 km, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub. Prometna nesreća je na autocesti A1 kod odmorišta Raščane Gornje u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat, privremeno su zatvoreni ulaz i izlaz na odmorište u smjeru Zagreba.

Povećana je gustoća prometa: na A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru juga; na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje, na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.