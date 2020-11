Vozio je 54 godine starog Fiću: 'U čast našem Jozi potrubili smo dvaput. Bio je naš počasni član'

TUGA U OSIJEKU Članovi Oldtimer kluba oprostili su se od svojeg najstarijeg člana Josipa Balažića (92), kojeg je znao cijeli grad jer je svaki dan vozio Fiću starog 54 godine

<p>Od počasnog člana Oldtimer kluba Osijek,<strong> Josipa Balažića</strong> (92), njegovi su se prijatelji jučer zauvijek oprostili.</p><p>Na pogreb su došli oldtimerima i Josipu u čast zatrubili dva puta kako bi mu rekli posljednje zbogom.</p><p>Svakoga drugoga dana proteklih sedam godina, otkad su započeli problemi s bubrezima, Josip se od svojega doma u Osijeku do KBC-a Osijek na hemodijalizu vozio u svojem 54 godine starom Fići. U subotu se uobičajeno rano ustao, oprostio od supruge i otišao put bolnice, samo se ovoga puta Josip više nije vratio svojoj Mariji, koju je upoznao kad je bio vrlo mlad. U osječkoj bolnici zavijek je napustio ovaj svijet. Njegova bolest nije ga sputavala u svakodnevnom životu te je sreću pronalazio u svojem domu sa suprugom i u vrtu u kojemu je uzgajao voće i povrće.</p><p>O Josipu smo ranije pisali i tad nam je rekao da njega i njegov automobil poznaje čitava bolnica te kad doktori vide da je auto na parkiralištu, znaju kako je i vlasnik u blizini te da je sve u redu s njegovim zdravljem. Fiću je kupio 1967. od prijatelja koji ga je kupio godinu ranije.</p><p>- Naš djedica je zauvijek napustio ovaj svijet - rekao nam je potreseni Marko Mađar, predsjednik Oldtimer kluba Osijek. U klubu se Josipa svi sjećaju kao veselog čovjeka.</p><p>- Djed Joza je od prvog dana s nama, otkad smo osnovali klub, te je on bio naš počasni član, a ujedno i najstariji. Želimo ga pohvaliti i naglasiti kako je upravo on odvozio naš rally od Osijeka do Belišća bez ikakvih problema. Fićo je našeg Josipa nadživio. On će sad ostati u nasljedstvu Josipovoj obitelji, a što će s njim biti na kraju, ostaje nam vidjeti - rekli su nam članovi Oldtimer kluba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Josip i njegov oldtimer </strong></p>