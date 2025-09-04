Obavijesti

News

ODUZELI MU AUTO

U Puli uhitili vozača bez dozvole: Kod njega pronošli drogu, airsoft pušku i sataru

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Muškarac je imao drogu i oružje, odbio je test na prisutnost droge u organizmu, a vozio je iako nema vozačku dozvolu...

Pulska prometna policija zaustavila je 3. rujna oko 23:25 sati u Ulici Proštinske bune auto zagrebačkih registracija kojim je upravljao 42-godišnjak. Utvrđeno je kako muškarac vozi bez položenog vozačkog ispita, budući da mu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prikupljenih 24 negativna prekršajna boda.

Kod vozača je pronađeno 1,7 grama amfetamina i 1,4 grama marihuane, a ponuđeno testiranje na prisutnost droga odbio je. Policija je utvrdila i da neprijavljeno boravi u Puli te da kod sebe ima pušku na stlačeni zrak i hladno oružje – satara.

NASTALA MATERIJALNA ŠTETA Za dlaku izbjegao tragediju: Autom prelazio prugu u Donjoj Stubici, na njega naletio vlak!
Za dlaku izbjegao tragediju: Autom prelazio prugu u Donjoj Stubici, na njega naletio vlak!

Kako ne bi ugrožavao sigurnost prometa, muškarac je uhićen i priveden u policijsku postaju, a auto mu je privremeno oduzet, s obzirom da je ranije već kažnjavan za najteže prometne prekršaje.

Protiv njega se pokreće prekršajni postupak zbog niza kršenja zakona, a policija će sudu predložiti novčanu kaznu i kaznu zatvora do 120 dana te trajno oduzimanje vozila.

OSTALO

