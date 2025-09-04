U Puli uhitili vozača bez dozvole: Kod njega pronošli drogu, airsoft pušku i sataru

Pulska prometna policija zaustavila je 3. rujna oko 23:25 sati u Ulici Proštinske bune auto zagrebačkih registracija kojim je upravljao 42-godišnjak. Utvrđeno je kako muškarac vozi bez položenog vozačkog ispita, budući da mu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prikupljenih 24 negativna prekršajna boda.

Kod vozača je pronađeno 1,7 grama amfetamina i 1,4 grama marihuane, a ponuđeno testiranje na prisutnost droga odbio je. Policija je utvrdila i da neprijavljeno boravi u Puli te da kod sebe ima pušku na stlačeni zrak i hladno oružje – satara.

Kako ne bi ugrožavao sigurnost prometa, muškarac je uhićen i priveden u policijsku postaju, a auto mu je privremeno oduzet, s obzirom da je ranije već kažnjavan za najteže prometne prekršaje.

Protiv njega se pokreće prekršajni postupak zbog niza kršenja zakona, a policija će sudu predložiti novčanu kaznu i kaznu zatvora do 120 dana te trajno oduzimanje vozila.