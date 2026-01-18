Vozio po Zagrebu bez vozačke pa izvrijeđao policiju. Odbio i alkotest. Ovu je kaznu dobio

U subotu, 17. siječnja oko 1.15 sati, tijekom nadzora prometa, policijski su službenici kod kućnog broja 13 Trga Francuske Republike zaustavili osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnjak, javljaju iz Policijske uprave zagrebačke.





Kako navode, kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da je rok važenja vozačke dozvole 42-godišnjaka istekao. On je ponuđeno alkotestiranje kao i stručni liječnički pregled, uzimanje krvi i urina radi analize, odbio.



Ujedno, prilikom postupanja policijskih službenika, 42-godišnjak ih je omalovažavao i vrijeđao.



Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud.



Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.150 eura kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od mjesec dana.