Obavijesti

News

Komentari 7
INCIDENT U PROMETU

Vozio po Zagrebu bez vozačke pa izvrijeđao policiju. Odbio i alkotest. Ovu je kaznu dobio

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vozio po Zagrebu bez vozačke pa izvrijeđao policiju. Odbio i alkotest. Ovu je kaznu dobio
Foto: PUZ

Vozač (42) je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud...

Admiral

U subotu, 17. siječnja oko 1.15 sati, tijekom nadzora prometa, policijski su službenici kod kućnog broja 13 Trga Francuske Republike zaustavili osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnjak, javljaju iz Policijske uprave zagrebačke. 

HITNO PREBAČENA U BOLNICU STRAVA U ZELINI Članicu obitelji tupim predmetom udarao po glavi pa upao u kafić i divljao!
STRAVA U ZELINI Članicu obitelji tupim predmetom udarao po glavi pa upao u kafić i divljao!


 
Kako navode, kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da je rok važenja vozačke dozvole 42-godišnjaka istekao. On je ponuđeno alkotestiranje kao i stručni liječnički pregled, uzimanje krvi i urina radi analize, odbio.
 
Ujedno, prilikom postupanja policijskih službenika, 42-godišnjak ih je omalovažavao i vrijeđao.
 
Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud.
 
Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.150 eura kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od mjesec dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina
PLJESAK I SUZE TISUĆU LJUDI

Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina

Iako se odlazak u mirovinu planira mjesecima, iznenađenje koje je dočekalo ravnateljicu pripremalo se u potpunoj tajnosti tjedan dana. Mara, kako sama priznaje, nije naslutila apsolutno ništa
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'
SVE GLASNIJE PRIJETNJE SAD-A

Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'

Milanović je naglasio pravo Grenlanđana na samoodređenje, istaknuvši kako nikakav sigurnosni razlog ne može biti iznad toga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026