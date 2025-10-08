Vožnja na divlje u Perušiću: Bježao od policije na motoru bez vozačke, tablica i osiguranja

Policajci iz Perušića u utorak su uočili motocikl bez registracijske oznake kako se oko 17.15 sati vozi mjestom. Pokušali su 33-godišnjeg vozača zaustaviti pomoću zvučnih i svjetlosnih signala, no on se oglušio na njihove naredbe i nastavio vožnju. Motociklist je na kraju zaustavljen na prilaznoj cesti prema autocesti A1, gdje je utvrđeno da upravlja neregistriranim i neosiguranim motociklom, i to bez položenog vozačkog ispita za bilo koju kategoriju.

Riječ je o 33-godišnjem muškarcu s područja Perušića, a daljnjim provjerama ustanovljeno je da vozač nije stao na znak "stop" te da nije postupio po zakonitim naredbama policijskih službenika.

Zbog počinjenih prekršaja,vožnje bez vozačke dozvole, vožnje neregistriranog i neosiguranog vozila, nepoštivanja prometne signalizacije i odbijanja zaustavljanja na znakove policije, vozaču su uručeni prekršajni nalozi sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama

