Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku

Masivna toplinska kupola ponovno se nadvija nad europskim kontinentom krajem rujna, stvarajući preduvjete za neuobičajeno toplo razdoblje koje će se protegnuti i na prve dane listopada. Snažan greben visokog tlaka donosi topao zrak iz smjera sjeverne Afrike, piše Severe Weather Europe.

Kada govorimo o ovom meteorološkom fenomenu, važno je razumjeti kako on funkcionira. Radi se o širokom području visokog tlaka zraka koje se smjesti iznad velikog dijela kontinenta. Taj sustav djeluje poput golemog poklopca na loncu koji zarobljava topli zrak i ne dopušta mu da se ohladi. Kako zrak polako tone prema tlu, on se komprimira i dodatno zagrijava. Zbog toga se oblaci teže formiraju, a poslijepodnevne temperature na površini penju se visoko iznad uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine.

Foto: Severe Weather Europe

Novi val vrućine uzrokovan je atmosferskim dipolom. Duboka dolina nad sjevernim Atlantikom gura vrelu, suhu zračnu masu duboko u Europu. Prema trenutnim prognozama, najviše temperature zabilježit će se na području Iberijskog poluotoka. U središnjoj i južnoj Španjolskoj te u Portugalu temperature bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva. Toplinski val će se iz Španjolske širiti prema Francuskoj gdje se u južnim i središnjim dijelovima očekuju vrijednosti iznad 35 stupnjeva.

Ovaj europski toplinski val osjetit će se i u Hrvatskoj, donoseći nam nastavak iznadprosječno toplog vremena, poznatog kao bablje ljeto. Iako temperature vjerojatno neće dosezati ekstremne vrijednosti poput onih na Iberijskom poluotoku, u mnogim krajevima, posebice u Dalmaciji i unutrašnjosti, živa u termometru mogla bi se približiti ili čak dosegnuti 30 stupnjeva. Ovakvi vremenski uvjeti produžit će toplo razdoblje na obali, ali će istovremeno zahtijevati oprez zbog neuobičajeno visokih temperatura za početak jeseni.

Ovakve ekstremne vrućine predstavljaju ozbiljan rizik za ljudsko zdravlje. Najugroženije su ranjive skupine poput starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika. Radnici koji provode duge sate na otvorenom, poput građevinara i poljoprivrednika, suočavaju se s povećanim rizikom od toplinske iscrpljenosti. Situaciju dodatno pogoršavaju takozvane tropske noći. To su noći u kojima se temperatura ne spušta ispod 24 stupnja, zbog čega ljudsko tijelo gubi prijeko potreban prozor za hlađenje.

Foto: Severe Weather Europe

Toplinske kupole prirodan su fenomen, ali njihov intenzitet i trajanje sve se više povezuju s globalnim zatopljenjem. Atmosfera s puno više topline jednostavno ruši znatno više temperaturnih rekorda širom kontinenta. Stručnjaci objašnjavaju da zbog izrazito suhog tla sunčeva energija ne ide na isparavanje vlage, već izravno zagrijava tlo i zrak u okolini. Zbog toga su ovi novi toplinski valovi postali snažniji i sve opasniji, a takozvani toplinski otoci u gradovima samo posebno pojačavaju njihov razorni učinak.

*uz korištenje AI-ja

