Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

U šoku smo strašna tragedija, ne znamo što reći. Poznavali smo obitelj, tu žive već dugo, ona je inače iz Vrapča. Užas, što drugo, kažu nam u četvrtak ujutro šokirani stanovnici Vrapča nakon ubojstva njihove susjede, 42-godišnje Đurđice Alidini...

Podsjećamo, početkom ovog tjedna prijavljen je nestanak 42-godišnje Đurđice Alidini u Zagrebu. Na stranicama Nestali.gov.hr navedeno je kako se udaljila s adrese u Zagrebu u Škalinovoj ulici. Popila je kavu s majkom i nestala... Nestanak je prijavila njezina sestra.

Slučaj nestanka je dobio stravičan epilog. Policija je obavljala razgovore s članovima obitelji kako bi utvrdili što više informacija o Đurđici i nestanku, tijekom srijede stigli su na vrata stana u kojem je živjela s obitelji. Tamo su pronašli mrtvo tijelo njezina supruga Senada, koji je počinio samoubojstvo, izvijestila je policija.

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog, pisao je Jutarnji. Na tu lokaciju se potom zaputila policija. beživotno tijelo nesretne žene pronađeno je na toj lokaciji odbačeno u šikari uz šumski puteljak i prekriveno lišćem.

Policija još uvijek provodi kriminalističko istraživanje kako bi do kraja riješila slučaj i potvrdile sumnje da je u pitanju ubojstvo i samoubojstvo, piše JL i navodi kako je nesretna žena, prema neslužbenim informacijama, ubijena u svojem stanu i kasnije prebačena u šumu...

- Bile smo bliske, nikad se nije požalila da u njezinu braku nešto ne funkcionira, osim da su ona i suprug, a što se i vidjelo, karakterno drugačiji. Bilo kakvo nasilje nikad, barem meni, nije spomenula. Kad su, u rijetkim prilikama, i došli zajedno, nije se primjećivalo da bi imali nesuglasice. Zbog svega nikad ne bih mogla pomisliti da bi se ovakvo što moglo dogoditi. Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja - kazala je za Jutarnji potresena vjenčana kuma ubijene Đurđice.

O cijelom slučaju u četvrtak se oglasila zagrebačka policija.

- Jučer, 22. listopada oko 14.40 sati, na području Susedgrada u stanu je 41-godišnji muškarac počinio samoubojstvo. Policija je istodobno provodila intenzivno traganje za nestalom osobom, prijavljenom dan ranije. Tijekom kriminalističkog istraživanja, okolnosti vezane uz samoubojstvo muškarca usmjerile su policijske aktivnosti u novom smjeru. U skladu s prikupljenim saznanjima, jučer u večernjim satima u mjestu Odranski Strmec, u šumskom predjelu, pronađeno je tijelo ženske osobe za koju se sumnja da je riječ o nestaloj članici obitelji muškarca koji je počinio samoubojstvo. Očevid na mjestu događaja obavljen je pod nadzorom dežurne zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu. Tijelo je potom prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta - poručuju iz policije.

