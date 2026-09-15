Vratili se u Sabor nakon odmora i odmah 'fajt': Kad nemate što ukrasti, kradete pravo na govor

Nakon dvomjesečne ljetne stanke, Hrvatski sabor u utorak je intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša te minutom šutnje za sve preminule saborske zastupnike i sve koji su dali živote za Hrvatsku započeo novu redovnu, 12. sjednicu.

PRATITE SJEDNICU

Sabor je utvrdio dnevni red na kojem se nalazi gotovo 150 točaka. SDP-ova Marija Lugarić i nezavisni Josip Jurčević usprotivili su se donošenju izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti po predloženom hitnom postupku, no vladajući su podržali hitno donošenje.

Nakon toga su zastupnici u novu parlamentarnu sezonu krenuli aktualnim prijepodnevom i postavljanjem pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima.

Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

„Sigurno će biti jedna ozbiljna, tvrda politička utakmica s puno verbalnih grubosti. Očekujem da će oporba napadati, vladajući braniti pozicije Vlade, a Vlada će objasniti što čini i što će činiti. Nadam se samo da neće biti onakvih uvreda i kleveta kakvih često slušamo“, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković uoči početka sjednice i 'aktualca' na kojem se očekuje da će pitanje ilegalnog otpada biti dominantna tema.

Dalija Orešković (DOSiP) uvodno je upozorila da joj je Tajništvo „na temelju nepostojeće ovlasti“ oduzelo pravo da postavi pitanje na 'aktualcu'.

„Kad HDZ nema što drugo ukrasti, onda smo došli do toga da kradete nečija prava na postavljanje pitanja. Očito se premijer boji da mu ne kažem ono što mu je reklo 100.000 građana na prosvjedu, a to je odlazite i raspišite izvanredne izbore“, poručila je.

Jandroković je rekao kako u njenom slučaju nema ništa sporno te da je to praksa koja se primjenjuje već zadnjih šest, sedam godina s novim Poslovnikom. „Promjenom Poslovnika išlo se u smjeru da se omogući i nezavisnim zastupnicima da postave pitanje i ovog puta se tri nezavisna zastupnika nisu se među sobom dogovorila tko bi postavio pitanje i Tajništvo je provelo ždrijebanje kao najpravedniji način“, odgovorio je predsjednik Sabora.

Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tijekom poslijepodnevnog rada, Sabor će raspraviti odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) i glasati o zamjenama u saborskim klupama - o prestanku mandata HDZ-ove Danijele Blažanović koju mijenja Marija Vrhovski te aktiviranju zastupničkog mandata SDP-ova Marka Kričke umjesto Ivane Ribarić Majanović.

Nakon toga će predsjednik Vlade RH Plenković izvijestiti Sabor o redovnom sastanku Europskoga vijeća, 18. i 19. lipnja 2026. godine.

Nova, 12. sjednica trajat će do 30. listopada.