Vratite bez sankcija zabranjeno oružje ili ono bez dozvole. U Istri poziv shvaćen odlično

Na području PU istarske, u posljednjih pet godina prikupljeno je: 437 komada vatrenog oružja (od toga 31 komad automatskog oružja) 38.202 komada raznog streljiva i 15.85 kg eksploziva.

<p>Sve više građana Istre, a koji u svojim domaćinstvima imali su ne dozvoljeno oružje, odlučili su ga riješiti se ga na najbolji mogući način bez kazni i sankcija. </p><p>Pulskoj je policiji tako samo u srijedu dvoje građana dragovoljno predalo oružje. Jedna žena je prilikom čišćenja kuće koju je naslijedila nakon smrti člana obitelji pronašla pištolj Berettu i 64 komada streljiva, dok je jedan muškarac predao policijskim službenicima pištolj Tantoglio Giuseppe srl s pripadajućim streljivom. Sličnih predaja bilo je i prije, no ima i onih koji oružje još uvijek čuvaju iz samo njima znanih razloga riskirajući tragedije kao i visoke kazne. </p><p><br/> <br/> Stoga policijska uprava istarska podsjeća građane da akcija ''Manje oružja – manje tragedija'', koju Ministarstvo unutarnjih poslova provodi u suradnji s programom Ujedinjenih naroda za razvoj, još uvijek traje, te da građani i dalje mogu predati zabranjeno oružje ili oružje koje posjeduju bez dozvole. Kampanja je proglašena najuspješnijom kampanjom ove vrste u povijesti Ujedinjenih naroda, a od 1. rujna 2007. do 30. rujna 2020. godine prikupljeno je: 343.492 komada vatrenog oružja (od toga 5.227 komada automatskog oružja) 5.501.464 komada raznog streljiva i 5.382 kilograma eksploziva. <br/> <br/> Od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine u sklopu kampanje je prikupljeno: 2.542 komada vatrenog oružja (od toga 135 komada automatskog oružja)143.175 komada raznog streljiva i 112 kilograma eksploziva. <br/> <br/> Na području Policijske uprave istarske, u posljednjih pet godina prikupljeno je: 437 komada vatrenog oružja (od toga 31 komad automatskog oružja) 38.202 komada raznog streljiva i 15.85 kilograma eksploziva. <br/> <br/> Protiv građana, koji dragovoljno prijave zabranjeno ili dozvoljeno oružje nadležnom tijelu, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak, a policija pogotovo apelira na građane da predaju oružje koje je zakonom zabranjeno, kao što su automatsko oružje, vatreno oružje skriveno u drugim predmetima, vojni projektili s eksplozivnim punjenjem, eksplozivno oružje i njegove dijelove, streljiva s probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim zrnima, vojno oružje i slično. </p><p> </p>