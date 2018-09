Indijci odahnuli: Za preljub više neće ići na pet godina u zatvor

Vrhovni sud u Indiji donio je odluku da preljub više neće biti kazneno djelo. Naime, prema 158 godina starome zakonu, donesenome još u kolonijalno doba, svaki muškarac koji bi se upustio u seksualne odnose s udanom ženom bez dopuštenja njezinog supruga morao bi zbog preljuba odgovarati pred sudom, piše BBC.

Koliko ih je zbog toga doista i osuđeno nije poznato, jer se o tome nije vodila evidencija.

Prema tom zakonu, žena nije mogla biti kažnjena kao sudionica. Žene nisu mogle biti kažnjene zbog preljuba, zakon je teretio isključivo muškarce, podrazumijevajući da je on taj koji je ženu zaveo. Nadalje, prema tom propisu, žena nije mogla podnijeti tužbu protiv nevjernog supruga.

Ako bi ga sud proglasio krivim, preljubnik bi bio osuđen na kaznu zatvora u trajanju od maksimalno pet godina, globu ili oboje.

#BREAKING | CJI Dipak Misra and Justice AM Khanwilkar, part of a 5-judge bench, strike down adultery as an offence under Section 497 of IPC, which punished a married man only for having consensual sexual relation with a married woman without consent or connivance of her husband pic.twitter.com/4VklCL43JD