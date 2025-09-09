Vrhovni sud Tajlanda odredio bivšem premijeru kaznu zatvora

Vrhovni sud Tajlanda u utorak je presudio da bivši premijer Thaksin Shinawatra mora odslužiti godinu dana zatvora jer je njegovo pritvaranje u VIP krilo bolnice umjesto zatvora bilo nezakonito, što je još jedan veliki udarac za moćnu obitelj koja dominira tajlandskom politikom dva desetljeća. Suci su rekli da Thaksin nije imao tešku bolest i da se njegova hospitalizacija ne može računati kao provedeno vrijeme u zatvoru, dodajući da odgovornost nije isključivo na liječnicima te da je milijarder namjerno produžio svoj boravak u bolnici. U objavi na Facebooku, 76-godišnji tajkun je rekao da prihvaća presudu i da će ostati snažan.

"Danas možda više nemam slobodu, ali imam slobodu misli kako bih stvorio korist za zemlju i narod", napisao je.

Vrhovni sud je krajem kolovoza smijenio njegovu kćer i štićenicu Paetongtarn Shinawatru s mjesta premijerke. Ona je tako postala šesta osoba koju je na toj funkciji podržala obitelj Shinawatra, a koju je smijenilo pravosuđe ili vojska.

Nakon Paetongtarnine smjene prošlog mjeseca, uslijedili su dani kaosa prije nego što je njezina vlada pala u petak.

Tajlandski parlament izabrao je Anutina Charnvirakula za premijera, što predstavlja ponižavajući poraz za Thaksinovu nekada nezaustavljivu stranku Pheu Thai.

Po povratku iz 15 godina samonametnutog egzila 2023. godine, Thaksin je proveo samo nekoliko sati u zatvoru prije nego što je prebačen u bolnicu žaleći se na srčane probleme i bolove u prsima, što je izazvalo široko rasprostranjeni skepticizam i javno ogorčenje.

Kralj mu je preinačio osmogodišnju kaznu zbog sukoba interesa i zlouporabe moći na jednu godinu, a Thaksin je uvjetno pušten na slobodu nakon samo šest mjeseci, od kojih je cijeli period proveo u VIP krilu bolnice.

U utorak je, nakon odluke Vrhovnog suda, ponovno odveden u zatvor.