Vrhunac toplinskog vala je pred nama! Temperature do 40 °C, gotovo cijela zemlja se 'crveni'

Hrvatska je zakoračila u kolovoz pod naletom snažnog toplinskog vala koji je donio temperature i do 40 Celzijevih stupnjeva, a predaha nema ni tijekom noći. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za cijelu zemlju, pri čemu je za veći dio na snazi crveni i narančasti meteoalarm, što označava veliku i vrlo veliku opasnost za zdravlje.Vrhunac vrućina sredinom tjedna

Prognoze najavljuju da će vrhunac toplinskog vala biti početkom i sredinom tjedna, s najvišim dnevnim temperaturama zraka koje će se uglavnom kretati između 35 i 40 °C. Crveno upozorenje, koje označava iznimno opasno vrijeme, na snazi je za riječku, kninsku, splitsku, dubrovačku, osječku, zagrebačku i karlovačku regiju. Ni noći ne donose olakšanje, osobito na Jadranu gdje se temperature ne spuštaju ispod 25 stupnjeva, što dodatno pojačava osjećaj toplinskog stresa. Zbog toga se građanima savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu između deset i 17 sati, piju dovoljno tekućine i smanje fizičke napore. Blago osvježenje s mogućim pljuskovima moguće je tek od petka, i to ponajprije u unutrašnjosti.

Toplinski valovi sve su češći i intenzivniji

Iako visoke temperature početkom kolovoza nisu neuobičajene, klimatologinja DHMZ-a dr. sc. Sara Ivasić ističe da će ovih dana biti znatno više od prosjeka, čak i za ovo doba ljeta. Problem nisu samo dnevne vrućine, već i tople noći. Premda toplinski valovi nisu nova pojava, Ivasić objašnjava da danas nastaju u znatno toplijoj klimi nego prije nekoliko desetljeća, ponajprije zbog ljudskih aktivnosti koje povećavaju koncentraciju stakleničkih plinova.

Foto: DHMZ

​- Znanstvena istraživanja procjenjuju da su europski toplinski valovi sada dva do tri stupnja topliji nego što bi bili bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem - kaže za Tportal.

To potkrepljuju i statistike. U Zagrebu se prosječno bilježi gotovo dvostruko više vrućih dana (39) nego u razdoblju od 1991. do 2000. godine (21). Trend je još izraženiji na Jadranu, gdje je postaja Split - Marjan u zadnjih nekoliko godina bilježila 66 vrućih dana godišnje, u odnosu na prijašnjih 45.

Postaju li temperature od 40 stupnjeva uobičajene?

Apsolutni temperaturni rekord u Hrvatskoj i dalje drže Ploče, gdje su 4. kolovoza 1981. izmjerena 42,8 Celzijevih stupnjeva. Iako se prema trenutačnim prognozama ne očekuje premašivanje tog rekorda, klimatologinja ne isključuje mogućnost obaranja rekorda na pojedinim postajama. Na pitanje postaju li ovakvi dugi i intenzivni toplinski valovi naša ljetna stvarnost, Ivasić odgovara da se temperature koje danas smatramo izrazito visokima u budućnosti mogu očekivati znatno češće.

​- Vrijednost od 35 Celzijevih stupnjeva, koju danas smatramo vrlo vrućim danom, u budućoj klimi mogla bi biti bliža vrijednosti od 37 stupnjeva. Istodobno bi temperature oko 40 stupnjeva postale češće nego danas - sažima.

To donosi veće opterećenje za zdravlje, poljoprivredu i vodoopskrbu, ali i povećava rizik od požara, s kojima se Europa i ove godine bori.

*uz korištenje AI-ja

