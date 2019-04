Zubi su pola zdravlja, poznata je izreka, a preduvjet za zdravlje zubi je dobra oralna higijena. Poliklinika ARENA svojim pacijentima prilikom pregleda osigurava detaljne informacije kako brzo i efikasno provoditi svakodnevnu oralnu higijenu.

Briga za zube počinje i prije nego izbije zub, masiranjem desni kako bi se navikle bebe na podražaj i kako bi kasnije lakše prihvatile oralnu higijenu čim izbiju prvi zubi. Odrastanjem ta briga postaje sve veća i važnija jer zubi s vremenom odolijevaju sve većim izazovima. Pravovremena i detaljna oralna higijena djeluje preventivno na nastanak karijesa, parodontoloških oboljenja kao i drugih povezanih zdravstvenih poteškoća. Zbog nepravilna oralne higijene moguće je i ostati bez zuba prije vremena. Iz tog razloga su važni redoviti godišnji pregledi kod stomatologa, a kod kuće je ključna pravilna oralna higijena. Redovito korištenje zubnog konca može spriječiti pojavu parodontitisa, ali i dalje se ne koristi dovoljno ili uopće. Vodica za ispiranje usta nedovoljno je zastupljena iako smanjuje zubni plak i štiti od karijesa. A ono što je najbitnije je zubna četkica koja je broj jedan sredstvo za održavanje higijene zubi. Kako odabrati ispravnu četkicu, koliko dugo prati zube, kada je vrijeme za prvu četkicu za djecu i koju odabrati, treba li koristiti interdentalnu četkicu, samo su neka od pitanja pacijenata Poliklinike ARENA. Pacijentima je bitno jednostavno, lako i brzo održavanje higijene zbog nedostatka vremena, a rješenje koje preporučuju stomatolozi Poliklinike ARENA je upravo to.

Foto: Poliklinika ARENA

Od sada je vrhunska oralna higijena dostupna svima. Električna sonična četkica brenda Philips preporuka je stomatologa Poliklinike ARENA zbog iznimnih performansi i činjenice da sa svojih 62000 okretaja u minuti osigurava nevjerojatno svježinu i čistoću. Inspirirana upravo tehnologijom koja se koristi u stomatologiji, Philips električne četkice su najbolje rješenje za brzu i učinkovitu oralnu higijenu. U suradnji s Philipsom, promotivna ponuda trenutno aktualna omogućava kupnju po posebnoj cijeni u samoj Poliklinici ARENA gdje vas čeka Sonicare Hot Spot corner. Očekuje vas 10% popusta na sve Philips Sonicare električne četkice i oralni tuš, a do 16.4.2019. moguće je osvojiti i vrijednu nagradu – Philips Sonicare FlexCare Platinum. Za sudjelovanje je dovoljno ispuniti kontakt formu koja se nalazi ispod članka.

Dogovorite pregled u Poliklinici ARENA jer ćete dobiti detaljne savjete za oralnu higijenu, preporuku za rješenje za vaše oralno zdravlje i zadovoljstvo osmijehom.

