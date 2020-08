Potom je u lift u\u0161la jo\u0161 jedna osoba, pa je studentica pitala lije\u010dnicu za\u0161to s tom osobom nema problem, a s njom ima. Lije\u010dnica joj je rekla: \u2019With you I have a problem because you are a black krava.\u2019\u2019 (S tobom imam problem jer si crna krava).\u00a0

<p>Specijalistica interne medicine, <strong>dr. Milena Šćekić </strong>iz Kliničkog centra Vojvodine izvrijeđala je studenticu iz Irske na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu zbog čega joj prijeti oduzimanje dozvole za rad. Bez posla bi mogla ostati čak pet godina, javlja <a href="https://www.blic.rs/vesti/drustvo/studentkinji-rekla-da-je-black-krava-i-zato-ce-zazaliti-doktorki-rasisti-iz-novog/t0l4l78" target="_blank">Blic</a>. </p><p>Podsjetimo, Milena Šćekić je tamnoputu studenticu zatekla u liftu u krajem lipnja i naredila joj da izađe iz lifta zbog korona virusa.</p><p>Djevojka joj je odgovorila da se već vozila s drugim ljudima u liftu i da ne razumije zašto mora izaći, na što joj je Milena Šćekić na engleskom rekla - “You go out because corona is now. You go out! Fuck you!”</p><p>Potom je u lift ušla još jedna osoba, pa je studentica pitala liječnicu zašto s tom osobom nema problem, a s njom ima. Liječnica joj je rekla: ’With you I have a problem because you are a black krava.’’ (S tobom imam problem jer si crna krava). </p><p>Etički odbor Kliničkog centra Vojvodine podnio je prijavu protiv Šćekić zbog vrijeđanja studentice na rasnoj osnovi, a zbog istog incidenta je jedna privatna novosadska klinika prekinula suradnju s njom. </p>