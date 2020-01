Vrijeđao Milanovića: Više nije odvjetnik, plaća mu je 60 kn?!

Hrvatska odvjetnička komora izvijestila je da je Branimir Jović, čovjek koji je verbalno napao Zorana Milanovića na biralištu, izbrisan iz imenika Hrvatske odvjetničke komore 27. travnja 2017. godine zbog odlaska u mirovinu.

Jovićev odvjetnički ured je ugašen, no 2017. godine otvorio je ‘Catch 22 Pijetao’ jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju peradi i jaja. Prema posljednjim podacima Poslovne Hrvatske prosječna mjesečna plaća mu je 60 kuna, a neto dobit 2018. bila mu je 27.500 kuna.

- Komunjaru za predsjednika, to vam svima služi na čast - urlao je odvjetnik Branimir Jović na Zorana Milanovića na biralištu u Krajiškoj ulici. Samo dan prije toga sjedio je u VIP loži na Snježnoj kraljici u društvu HDZ-ove elite, stranih veleposlanika te Milana Bandića. Iako je Milanović pokušao primiriti situaciju pruživši mu ruku, Joviću je to samo bio dodatni poticaj da još jače zaurla. Nastavio ga je napadati grmeći kako neće pružiti ruku čovjeku koji je nije pružio predsjednici Kolindi. Pokušali smo ga jučer kontaktirati no bio je nedostupan. Zato je dan prije novinarima Indexa pojasnio kako nije napadao Milanovića nego mu je samo ‘rekao što ga ide’.

- Je li treba opet da izaberemo komunista, pa dosta je bilo onog Mesića i Josipovića. Ja se ne bojim nikome reći što ga ide - rekao je Jović. Ja sam iz crkve izašao, ispovjedio se i pričestio se. Čist sam u srcu pa mogu reći što me volja. Ispovjedio sam se pa to mogu. Nitko mene nije poslao, zapamtite. Rekao sam mu ‘evo vam boga u crkvi - zaključio je Jović.

