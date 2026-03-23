VRIJEME DANAS Hladno jutro uz moguću kišu. Vozačima oprez: 'Pripazite na skliske ceste!'

Cijelu Hrvatsku očekuje prevrtljivi početak tjedna. Niz izmjena oblaka i sunčanih razdoblja uz moguću kišu u unutrašnjosti zemlje. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na istoku povremeno puhati i istočni vjetar.

Na Jadranu će prevladavati slaba do umjerena bura, a podno Velebita lokalno se očekuju i jaki udari. Tijekom poslijepodneva duž obale prolazno će zapuhati sjeverozapadni vjetar, što može donijeti kratkotrajan osjećaj svježine.

Temperature će biti ugodne za ovo doba godine – najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 13 i 17 °C, dok će u gorskim predjelima biti nešto svježije. U Zagrebu i širem gradskom području očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, a lokalno je moguća i slaba kiša. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će oko 15 °C.

Iako nema značajnijih upozorenja, vozači i svi koji planiraju boravak na otvorenom trebaju biti spremni na povremene pljuskove i pojačan vjetar, osobito na obali i u planinskim područjima. Sljedećih dana očekuje se nastavak nestabilnog vremena, pa se preporučuje praćenje novih prognoza.

Jutros su kolnici mjestimice mokri i skliski, a povećana je opasnost od odrona u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8). Vozačima se savjetuje oprez, prilagodba brzine i održavanje sigurnosnog razmaka.

Najveći problemi očekuju se na autocestama i državnim cestama zbog brojnih radova i zatvaranja:

- Na A1 Zagreb–Split–Dubrovnik do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak vodi preko Dugopolja i državne ceste DC1.

- Na A2 Zagreb–Macelj dionica između Krapine i Trakošćana bit će zatvorena 24., 25. i 26. ožujka od 20 do 5 sati. Obilazak je državnom cestom DC1.

- Na A3 Bregana–Lipovac do 31. ožujka zatvoren je izlazni i ulazni krak na čvoru Slavonski Brod zapad, a zbog radova na čvoru Lučko vozi se jednim trakom, uz moguće kolone. Između Lužana i Slavonskog Broda zapad prometuje se dvosmjerno s ograničenjem brzine.

- Na A4 Goričan–Zagreb od 23. ožujka od 22 sata do 24. ožujka do 4 sata zatvara se dionica između čvorova Goričan, Čakovec i Ludbreg.

- Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) radovi i posebna regulacija prometa uz povremene prekide.

Vozačima se preporučuje informirati se prije polaska o stanju na cestama i planirati put uzimajući u obzir obilazne pravce i moguće zastoje. Sve aktualne informacije dostupne su na službenim stranicama Hrvatskog autokluba (HAK).