VRIJEME DANAS Jadran se 'prži' na 30 °C, za dio zemlje najavili pljuskove s grmljavinom...

Danas Hrvatsku očekuje raznoliko vrijeme koje će donijeti i kišu i sunce, ovisno o regiji. Prema najnovijoj prognozi, većina unutrašnjosti zemlje bit će pod utjecajem promjenjive naoblake, povremene kiše i lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito tijekom prijepodneva. Tijekom poslijepodneva očekuju se češća sunčana razdoblja, no nestabilnosti nisu isključene ni tada.

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Na sjevernom Jadranu također postoji mogućnost kiše i ponekog pljuska, osobito u jutarnjim i večernjim satima kada će zapuhati bura. U ostatku Jadrana, a osobito u Dalmaciji, vrijeme će biti pretežno sunčano, uz povremeno umjereno do jako jugo. U unutrašnjosti Dalmacije puhat će jugozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

Temperature će biti ugodne za ovo doba godine: najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti Hrvatske kretat će se između 19 i 23 °C, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije živa u termometru dosezati od 26 do čak 30 °C.

Na području Zagreba prevladavat će promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni, a najviša dnevna temperatura oko 22 °C.

Foto: DHMZ

Zaključno, dok će unutrašnjost zemlje biti pod utjecajem nestabilnog vremena s mogućnošću kiše i pljuskova, jug zemlje, posebice Dalmacija, uživat će u pravim ljetnim temperaturama i obilju sunca.

*uz korištenje AI-ja