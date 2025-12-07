Vrijeme danas: Magla svuda, magla oko nas! A kasnije i preko 15°C! Evo prognoze

Hrvatsku očekuje raznolika vremenska slika koja će obilježiti početak prosinca. Prema najnovijoj prognozi, u unutrašnjosti zemlje bit će umjereno do pretežno oblačno, a na istoku se povremeno očekuju i kišne kapi. Jutro i večer donose mjestimičnu maglu, što može otežati vožnju, posebno vozačima na cestama u nizinskim krajevima.

Na Jadranu prevladava pretežno sunčano vrijeme, no ni tamo neće biti posve mirno. Puhat će umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita gdje su prijepodne mogući i olujni udari. Poslijepodne će vjetar na pojedinim dijelovima obale okretati na sjeverozapadnjak, što može dodatno pojačati osjećaj svježine.

Temperature zraka bit će u skladu s prosječnim zimskim vrijednostima. U unutrašnjosti će najviša dnevna temperatura biti između 6 i 11 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s najvišim vrijednostima od 13 do 17 °C. Zagreb će danas biti pretežno oblačan, ali se sredinom dana očekuje djelomično razvedravanje i sunčana razdoblja. Navečer je moguća magla, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu kretat će se između 8 i 10 °C.

OPREZ! Mokri i skliski kolnici

Vozače diljem Hrvatske ovog jutra dočekuju zahtjevni uvjeti na cestama, izvještava Hrvatski autoklub. U unutrašnjosti su kolnici mjestimice mokri i skliski, dok u priobalju puše jaka bura zbog koje je na Jadranskoj magistrali (DC8) uvedena zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle na dionici Karlobag-Sveta Marija Magdalena. Mogući su i odroni na cestama, osobito u gorju.

Zimski uvjeti proglašeni su na pojedinim cestama u Lici, gdje je zabranjen promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisane zimske opreme na cestama DC42 Poljanak i DC429 Selište Drežničko-Prijeboj, te na lokalnim i županijskim cestama oko Donjeg Lapca. Vozačima se savjetuje da ne kreću na put bez zimske opreme i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti.

Zbog prometne nesreće na cesti DC8 u mjestu Selce promet je trenutno u prekidu. Na autocestama i državnim cestama brojna su ograničenja i zatvaranja zbog radova:

- Na A1 (Zagreb – Split – Dubrovnik) do 20. veljače 2026. izvan funkcije su punionica za električne automobile i prateći sadržaji na odmorištu Janjče u oba smjera.

- Na A3 (Bregana-Lipovac) do 19. prosinca zatvoren je zaustavni trak i odmorište Kraljeva Velika sjever, a do 18. prosinca zatvorena je preticajna traka kod čvora Sveta Nedelja.

- Na A6 (Bosiljevo-Rijeka) prometuje se dvosmjerno jednim kolnikom između čvorova Čavle i Orehovica do 19. prosinca.

- Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) zbog radova između tunela Učka i čvora Matulji promet teče suženim kolnikom, povremene su i potpune obustave prometa zbog miniranja.



Na državnim i županijskim cestama brojne su dionice zatvorene zbog radova ili vode na kolniku, među ostalim:

- DC1 Velika Ves–Polje Krapinsko (do 15.12.)

- DC38 Požega-Pleternica (do 31.12.)

- DC62 Zagvozd-Vrgorac (do 15.3.2026.)

- DC114 Milna-Sutivan (do 16.1.2026.)

- Više lokalnih cesta zbog vode na kolniku (npr. ŽC3201 Hrastovica-Jabukovac, LC67209 Veliki Prolog-Draževitići)

Na graničnim prijelazima očekuje se pojačan promet teretnih vozila, osobito na prijelazima Stara Gradiška, Županja, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik, gdje su moguća duža čekanja.



Vozače podsjećamo na obvezu korištenja zimske opreme na svim zimskim dionicama cesta od 15. studenoga do 15. travnja, kao i na korištenje svjetala i danju. Preporučuje se provjeriti stanje vozila, planirati put unaprijed te pratiti prometne informacije radi sigurnosti svih sudionika u prometu.



Za najnovije informacije o stanju na cestama pratite izvještaje Hrvatskog autokluba i lokalnih službi.