Vrijeme i dalje nestabilno, a temperature se penju do visokih 33°C. Na Jadranu udari bure

Bit će pretežno sunčano, no ne i posve stabilno, uz povremeno više oblaka uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, a moguć je i poneki pljusak s grmljavinom, osobito na istoku, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Foto: dhmz.hr

Vjetar na kopnu slab do umjeren istočni i sjeveroistočni.33. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 28 i 33 stupnjeva Celzijusovih.

Vrijeme sutra

Pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti će mjestimice biti jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki lokalni pljusak, osobito od sredine dana.

Foto: dhmz.hr

Vjetar na kopnu većinom slab, dok će duž obale puhati slaba do umjerena bura, mjestimice s jakim udarima, a sredinom dana će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 na kopnu te od 20 do 25 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 33 °C.