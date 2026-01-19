Obavijesti

Vrijeme istječe: Evo tko sve u 2026. mora hitno po novu osobnu i što ako zakasnite...

Piše Ivan Jukić,
Policija pozvala građane da zamijene istekle osobne iskaznice kako bi se izbjegle gužve | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zanemarivanje ove obveze može dovesti do neugodnih financijskih posljedica...

U kolovozu 2026. godine, zamjena osobne iskaznice je obavezna za one koji imaju stare osobne iskaznice izdane prije 2002. (po zakonu iz 1991.), a koje moraju biti zamijenjene do 3. kolovoza 2026. Nakon tog datuma, stare iskaznice više neće biti važeće, što znači da se neće moći koristiti kao identifikacijski dokument pri prelasku granice, u bankama, poštama ili bilo kojoj drugoj instituciji. Za ostale vrijedi redovna zamjena po isteku važenja (npr. svake 5. godine), a od 31. prosinca 2026. osobe iznad 70 godina dobit će trajne osobne, prenosi Poslovni.hr.

Osim spomenute velike zamjene starih iskaznica, postoji još nekoliko skupina građana koje su dužne ove godine podnijeti zahtjev za izdavanje novog dokumenta. Prije svega, to se odnosi na sve kojima postojeća osobna iskaznica istječe tijekom 2026. godine. Standardni rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje one sadrže je pet godina, stoga je ključno provjeriti datum isteka na vlastitom dokumentu. 

Također, obveza izrade nove iskaznice nastaje i u slučaju bilo kakve promjene osobnih podataka, poput promjene imena ili prezimena, prebivališta, spola ili čak osobnog identifikacijskog broja (OIB). Dužnost je podnijeti zahtjev i ako fotografija na iskaznici više ne odgovara vašem stvarnom izgledu, što se često događa tijekom dužeg vremenskog razdoblja, ili ako je iskaznica fizički oštećena do te mjere da je otežano ili potpuno onemogućeno njezino vizualno ili strojno čitanje. Podsjetimo, posjedovanje važeće osobne iskaznice zakonska je obveza za sve hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zanemarivanje ove obveze može dovesti do neugodnih financijskih posljedica. Prema važećim propisima, građanin je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana isteka važenja prethodne. Ako se taj rok prekorači, propisana je novčana kazna u iznosu od 66,36 eura. 

Cijena izrade same iskaznice ovisi o brzini postupka. Izdavanje u redovnom postupku, s rokom isporuke do 30 dana, košta 13,27 eura. 

Ukoliko vam je dokument potreban ranije, možete se odlučiti za ubrzani postupak, koji traje do deset dana i košta 25,88 eura, ili za žurni postupak, gdje je iskaznica gotova unutar tri radna dana, ali po cijeni od 66,36 eura. Postoji i jedna olakšica, a to je da je prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina, koja imaju prebivalište u Hrvatskoj, u redovnom postupku potpuno besplatno.

