PROGNOZA Danas sunčano, na Jadranu najavili jaku buru

Hrvatsku očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu gdje će sunčani sati prevladavati tijekom cijelog dana. U unutrašnjosti, osobito u nizinskim krajevima, jutro će biti obilježeno maglom i umjerenom do povećanom naoblakom, no poslijepodne se očekuje razvedravanje i više sunca.

Vjetar će u većini kopnenih područja biti slab, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, koja će tijekom dana dodatno jačati. Zbog toga savjetujemo oprez u priobalju, posebice vozačima i pomorcima.

Temperature će biti ugodne za doba godine. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti očekuje se između 14 i 19 °C, dok će na Jadranu, kao i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, biti toplije – između 19 i 23 °C. Jutarnje temperature u većini krajeva spuštat će se do 4 do 7 °C, a na moru i do 15 °C.

U Zagrebu će dan započeti s promjenjivom naoblakom i mjestimičnom maglom, dok će poslijepodne prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će oko 18 °C.

Ukratko, pred nama je stabilan i pretežno sunčan dan, uz mogućnost magle ujutro u unutrašnjosti i pojačane bure na Jadranu tijekom poslijepodneva. Prilika je to za boravak na otvorenom, ali budite oprezni zbog jakih udara vjetra uz obalu.