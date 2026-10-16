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VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Danas sunčano, na Jadranu najavili jaku buru

Piše 24sata,
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PROGNOZA Danas sunčano, na Jadranu najavili jaku buru
Zagreb: Sunčani prvi dan jeseni najavljuje bablje ljeto | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Vjetar će u većini kopnenih područja biti slab, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, koja će tijekom dana dodatno jačati

Hrvatsku očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu gdje će sunčani sati prevladavati tijekom cijelog dana. U unutrašnjosti, osobito u nizinskim krajevima, jutro će biti obilježeno maglom i umjerenom do povećanom naoblakom, no poslijepodne se očekuje razvedravanje i više sunca.

Vjetar će u većini kopnenih područja biti slab, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, koja će tijekom dana dodatno jačati. Zbog toga savjetujemo oprez u priobalju, posebice vozačima i pomorcima.

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Temperature će biti ugodne za doba godine. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti očekuje se između 14 i 19 °C, dok će na Jadranu, kao i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, biti toplije – između 19 i 23 °C. Jutarnje temperature u većini krajeva spuštat će se do 4 do 7 °C, a na moru i do 15 °C.

U Zagrebu će dan započeti s promjenjivom naoblakom i mjestimičnom maglom, dok će poslijepodne prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će oko 18 °C.

Ukratko, pred nama je stabilan i pretežno sunčan dan, uz mogućnost magle ujutro u unutrašnjosti i pojačane bure na Jadranu tijekom poslijepodneva. Prilika je to za boravak na otvorenom, ali budite oprezni zbog jakih udara vjetra uz obalu.

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