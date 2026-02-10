Obavijesti

PRIPREMITE KIŠOBRANE!

Vrijeme se pogoršava: Stižu kiša, jako jugo i zahlađenje, za jednu regiju izdali upozorenje

Piše Ivan Jukić,
Kišovito vrijeme u Puli | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Najviše sunčanih razdoblja očekuje se u petak, koji će biti i najtopliji, no jutra mogu biti maglovita. U subotu slijedi osjetno zahlađenje

U srijedu će u većini krajeva prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, a mjestimice se očekuje kiša. Najviše oborina past će na sjevernom Jadranu, osobito na širem riječkom području, dok su na krajnjem jugu lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom. Za Istru i Kvarner izdan je žuti meteoalarm zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Na istoku Hrvatske bit će umjereno do pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše uglavnom u drugom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar, a jutarnje temperature kretat će se između 1 i 4 °C, dok će dnevne biti od 11 do 14 °C.

Foto: DHMZ

Središnju Hrvatsku očekuje oblačno vrijeme uz povremenu kišu i povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će između 3 i 5 °C, a najviša dnevna oko 10 °C.

U Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno, povremeno s kišom koja može biti i obilnija. Vjetar će biti umjeren, u višem gorju i jak jugozapadni, dok će na Jadranu puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, uz umjereno valovito i valovito more. U gorju će dnevna temperatura dosezati od 6 do 9 °C, a na Jadranu između 10 i 13 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će promjenjivo oblačno s povremenom kišom i umjerenim do jakim jugom. Uz kraća sunčana razdoblja, osobito na otocima, temperatura može porasti do 15 °C. Slično će biti i na jugu zemlje, gdje se uz promjenjivu naoblaku i mjestimičnu kišu lokalno može javiti i grmljavina, a najviša temperatura bit će između 11 i 15 °C.

Prema prognozi Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a za HRT, ni sljedećih dana nema stabilizacije. Na kopnu će ostati pretežno oblačno uz povremenu kišu, lokalno obilniju u gorskim krajevima i unutrašnjosti Dalmacije. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se u petak, koji će biti i najtopliji, no jutra mogu biti maglovita. U subotu slijedi osjetno zahlađenje.

Na Jadranu će vrijeme biti promjenjivo i nestabilno, često s kišom, mjestimice i obilnijom, osobito u subotu. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, a potkraj tjedna na sjevernom dijelu moguća je i bura.

