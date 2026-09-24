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Sunčano ujutro, a poslijepodne kiša, pljuskovi i grmljavina

Piše HINA,
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Sunčano ujutro, a poslijepodne kiša, pljuskovi i grmljavina
Foto: Sasa Miljevic
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Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 19 i 24 Celzijevih stupnjeva

Prijepodne će u četvrtak prevladavati pretežno sunčano vrijeme, no zatim će doći do porasta naoblake sa sjevera, a kasno poslijepodne te osobito navečer mjestimice će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će puhati slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, a poslijepodne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana na sjevernom Jadranu na buru.

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Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 19 i 24 Celzijevih stupnjeva.

Hrvatska sutra

Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu postupno razvedravanje sa sjevera, a još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru između 12 i 17 °C. Najviša dnevna od 18 do 23 °C, u gorju niža.

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