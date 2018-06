Vrijeme više slično jeseni: Evo kada nam se opet vraća sunce

Iako je vrijeme ovih dana bliže jeseni nego ljetu, od nedjelje pa početkom idućeg tjedna trebalo bi biti sunčano i puno toplije.

U četvrtak će biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i poneki pljusak. Oborina će biti češća u unutrašnjosti, osobito u prvom dijelu dana, javlja DHMZ. Najsunčanije i uglavnom bez oborine bit će u Dalmaciji. Na kopnu će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar postupno slabjeti. Na Jadranu će u početku puhati umjerena do jaka bura, a poslijepodne većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 18 do 23, na Jadranu od 24 do 27 °C.

U petak će biti u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Bit će i sunčanih razdoblja. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro bura, potom umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 27, samo u gorju malo niža.

U subotu također nestabilno vrijeme, a od nedjelje bi trebalo biti sunčano i toplo.