Vrijeme za božićni šoping: Zbog nove regulative online plaćanje nikad nije bilo sigurnije

Preostalo je manje od mjesec dana do božićnih i zimskih praznika, a stručnjaci za potrošnju kažu da će kupnja darova ove godine izgledati poprilično drugačije nego prošle. Planirate li i vi online šoping ili ste više za odlazak u trgovine?

<p>Blagdanska kupnja mnogima je uobičajena i <strong>omiljena tradicija.</strong> Lutanje po trgovačkim centrima i traženje darova u posljednji čas nešto je što nas dočeka svakog prosinca. Ove će godine zbog pandemije mnogi to zamijeniti <strong>listanjem po online stranicama</strong> i ponudama raznih prodavaonica. Zahvaljujući razvitku tehnologije i mogućnosti <strong>plaćanja putem interneta,</strong> takva su digitalna rješenja u ovim izvanrednim situacijama <strong>i više nego dobrodošla.</strong></p><h2>2019. vs. 2020.</h2><p>Gotovinsko plaćanje polako postaje dio prošlosti, a plaćanje karticama u 2020. postalo je <strong>najprihvaćenija opcija. </strong>Trgovački lanci <strong>povećali su online ponudu</strong> <strong>proizvoda</strong> kako bi kupci mogli naručiti svoje omiljene artikle brzo i jednostavno iz udobnosti svog doma. Da su potrošači to objeručke prihvatili, pokazalo je i nedavno <a href="https://www.24sata.hr/native-sadrzaj/pitali-smo-citatelje-sto-najvise-kupuju-online-iznenaduje-li-vas-razlika-kod-muskaraca-i-zena-727482" target="_blank">istraživanje</a> 24sata o kupnji preko interneta, koje kaže kako ih čak <strong>30,3% kupuje online češće nego prije.</strong></p><p>I statistika u svijetu pokazuje slične rezultate. Nedavna <a href="https://www.digitalcommerce360.com/article/coronavirus-impact-online-retail/" target="_blank">studija</a> potvrdila je da su Amerikanci online kupnjom u predblagdansko vrijeme potrošili više od 21,7 milijardi dolara, što je 21% više nego prošle godine. Ovakav rezultat donekle je i očekivan jer kupci <strong>izbjegavaju posjete prodavaonicama </strong>zbog novonastale situacije, a ujedno se smanjuju velike gužve zbog posebnih regulacija.</p><h2>Sigurno online plaćanje</h2><p><strong>Često se pogrešno misli kako je kupnja putem interneta nesigurna</strong> ili rizična, ali činjenica je kako su plaćanja putem interneta jednako sigurna kao plaćanja putem POS terminala. Iako su mnogi skeptični kad je riječ o online i mobilnim plaćanjima, sad se ne moraju brinuti jer postoje <strong>dodatne provjere identiteta</strong> prilikom transakcija.</p><p>Osmišljene su <strong>napredne tehnologije autentifikacije </strong>u cilju povećanja sigurnosti vaših informacija, smanjivanja prijevara i za veću <strong>sigurnost kupnje online,</strong> poput dodatne potvrde otiskom prsta, PIN-om ili skeniranjem lica. Tako i <strong>Mastercard</strong> kontinuirano ulaže u razvoj tehnologija za što veću sigurnost online kupnje te omogućava provjeru identiteta putem <a href="https://www.mastercard.hr/hr-hr/privatni/sigurnost/sca.html" target="_blank">Mastercard® Identity Check™ </a>kako bi vaša plaćanja bila jednostavna i bezbrižna.</p><p>Njegov <strong>sustav dvostruke potvrde </strong>ne iziskuje dodatni napor, a sve se temelji na tome da prilikom online kupnje učinite i drugi korak u dokazivanju identiteta.<strong> Bez suvišnog upisivanja podataka</strong>, korisnicima se osigurava ugodnije i brže online iskustvo, a za dodatnu razinu sigurnosti kupnju jednostavno možete potvrditi autentifikacijom<strong> pomoću jednokratne lozinke, m-tokena, biometrije ili druge metode potvrde</strong> koju vaša banka prihvaća. To je najčešće kad iznos prelazi određenu granicu od 100 kuna ili kad netko karticom kupuje prvi put u webshopu.</p><h2>Zašto kupovati putem interneta?</h2><p>Čak i oni koji su zazirali od ovakve vrste kupnje sad su je itekako prihvatili jer su<strong> prednosti online kupnje</strong> mnogobrojne. Klikom miša možete kupiti što želite a da ne izađete iz kuće. Šopingirati možete kad god to vama odgovara jer <strong>internetska trgovina nema radno vrijeme</strong>, ona je otvorena 24 sata na dan. Naručivati možete <strong>iz cijelog svijeta</strong>, proizvodi će vam doći na željenu adresu, a vi ćete uštedjeti vrijeme.</p><p>Prema rezultatima <a href="https://www.24sata.hr/native-sadrzaj/pitali-smo-citatelje-sto-najvise-kupuju-online-iznenaduje-li-vas-razlika-kod-muskaraca-i-zena-727482" target="_blank">ankete</a> provedene na portalu 24sata, ispitanici kao prednosti online kupnje navode<strong> uštedu vremena </strong>(83,7%), <strong>veći izbor proizvoda</strong> nego u klasičnim prodavaonicama (71,5%) te <strong>mogućnost razgledavanja i izbora proizvoda u miru</strong> (89%). </p><p>Iskoristite digitalna rješenja jer ona su tu da nam olakšaju svakodnevicu. Ne zvuči loše platiti račun pomoću <strong>otiska prsta ili selfieja </strong>na svome mobitelu, zar ne? Sad kad znate da ste sigurni, vrijeme je za <strong>božićni online šoping.</strong></p>