Vrijeme za vikend: Moguće su oluje, upalili narančasti alarm

Hrvatsku za vikend čeka promjenjivo vrijeme, djelomice sunčano uz naoblaku, povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom, većinom u drugom dijelu dana, kasno poslijepodne i navečer u subotu.

Moguće je i grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i jakim vjetrom, pogotovo u osječkom, zagrebačko, karlovačkom i riječkom području, javlja DHMZ.

U petak je oluja pogodila Slavoniju, najgore je bilo oko Slavonskog Broda u kojem kažu kako takvo nevrijeme nikad nisu vidjeli. Ulice su bile poplavljene u 15 minuta, vjetar je čupao drveće, a padala je i tuča.

Za subotu je označen narančasti alarm (opasno vrijeme) za osječku, zagrebačku, karlovačku i riječku regiju. Žuto upozorenje je za gospićku, kninsku i splitsku regiju, dok je dubrovačka regija u zelenom što znači da nema upozorenja.

ZELENO : nema upozorenja

ŽUTO : vrijeme je potencijalno opasno

NARANČASTO : vrijeme je opasno

CRVENO: vrijeme je izuzetno opasno

Hrvatska u subotu

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborina će biti češća u drugom dijelu dana, a kasno poslijepodne i navečer pljuskovi mjestimice mogu biti izraženiji. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i prolazno jakim vjetrom. Sunčanije i uglavnom suho zadržat će se na jugu, a do večeri i na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, na Jadranu povremeno umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31 °C, u Dalmaciji i malo viša.

Hrvatska u nedjelju

Promjeljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će biti kiše te izraženijih pljuskova s grmljavinom, češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji prijepodne jugozapadni. Na moru će zapuhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, a na krajnjem će jugu veći dio dana puhati jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru od 20 do 23, a najviša dnevna od 25 do 30 °C, u gorju malo niža.

