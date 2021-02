Nakon gotovo dvije godine u ožujku bi trebalo početi suđenje Srđanu Djakoviću Srkiju (60), bankaru iz Vrlike, kojeg terete za pronevjeru gotovo devet milijuna kuna iz poslovnice OTP banke u studenom 2019. godine.

Suđenje bi trebalo početi na Općinskom sudu u Splitu. Djaković je u istražnom zatvoru proveo pet mjeseci, nakon čega su ga uz jamčevinu od 200.000 kuna, koje je obitelj uzela na kredit, pustili na slobodu. Iz trezora je odnio oko 11,5 milijuna kuna, no dio novca koji je tijekom bijega ostavio obitelji i na još tri adrese, pronađen je. Nakon puštanja na slobodu vratio u svoju kuću u Vrliku.

- Ima novi motor, cijelo ljeto se vozao njime, a viđali smo ga i na brodu na Perućkom jezeru. Stalno je u autu i ‘đirava’ okolo, čini se da živi ‘sto na sat’ - kazali su nam susjedi bivšeg bankara.

Nakon što je uzeo novac iz trezora, Djaković je bio u bijegu deset dana, boraveći u Bosni i Hercegovini, kamo ga je preko granice prebacio 46-godišnjak. Taj je muškarac u međuvremenu preminuo, prije nego što su istražitelji stigli doći do njega. Nakon dva tjedna provedena u bijegu Djaković se sam predao policiji priznavši sve i kazavši da je morao vratiti dugove, no gdje i kome, nije poznato.

Mještani Vrlike s kojima smo razgovarali tvrde nam da ga nikad nisu pitali o toj temi jer im to nije ni važno.

- Ma mogli ste ga zamoliti bilo kakvu uslugu, bilo kakvu, sve bi on riješio s lakoćom. Od termina u bolnici, pronalaska posla do nekih tričarija. Na primjedbu da je optužen za pljačku poslovnice banke u kojoj je radio kao voditelj odgovaraju da ih to ne zanima.

- Ako je kriv, odgovarat će, dobit će svoju kaznu. Jedino što mu, eto, pati familija. Triba je na njih mislit – kazuju nam Vrličani, koji su nakon nestanka milijuna ostali bez jedine poslovnice banke u mjestu. Djaković je 7. studenog 2019. godine naručio veću količinu gotovine, navodno se pravdajući kako će ljudi početi povlačiti gotovinu zbog najavljenog zatvaranja poslovnice. Novac je stigao i nestao u petak, 8. studenog 2019. Djakovićev odvjetnik Joško Čeh nije ništa želio komentirati.

- Nisam sklon davanju izjava - kazao nam je jučer u kratkom telefonskom razgovoru. Djakovićeva kolegica iz banke dobila je otkaz jer je istragom utvrđeno da su Djaković i ona razmijenili šifre trezora napravivši tako veliki sigurnosni propust. Tijekom istrage ona je kazala kako je Djaković bio ljutit zbog zatvaranja poslovnice govoreći da treba uzeti novac i pobjeći u Brazil. Dodala je da ga nije ozbiljno shvaćala.