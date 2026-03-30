Vrtići u Zagrebu otvoreni nakon olujnog nevremena. Još traje sanacija: 'Ne idite na Sljeme'

Zagrebački gradski vrtići u ponedjeljak su otvoreni nakon što su završeni radovi inicijalne sanacije posljedica olujnog nevremena, sanacija škola nastavlja se ovaj tjedan, i očekuje se da će sljedeći tjedan, nakon uskršnjih praznika, sve započeti s redovnim radom, priopćio je Grad.

Sa sanacijom posljedica prošlotjednog olujnog nevremena nastavljaju i vatrogasci te službe Zagrebačkog holdinga, predvođene Zrinjevcem, Čistoćom i Zagrebačkim cestama. Samo vatrogasci su do danas imali ukupno 1.463 intervencije. Sve usluge uredno funkcioniraju, a danas se očekuje stavljanje u funkciju i zadnja tri semafora koja su oštećena u nevremenu, ističe se u priopćenju iz Ureda zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Foto: Grad Zagreb

Tramvaji i autobusi ZET-a voze redovno osim tramvajske linije 15 čije se stavljanje u promet očekuje danas.

Danas se očekuje i početak rada sljemenske žičare, no ona još neće prevoziti putnike. Sljemenska cesta ostaje zatvorena do kompletne sanacije posljedica nevremena zbog čega do daljnjega neće voziti autobusna linija 140.

Iz Grada Zagreba ponovno su zamolili građane da izbjegavaju odlazak na Sljeme te posjete parkovima zbog opasnosti od pada stabala.

Gradsko društvo Crvenog križa tijekom vikenda podijelilo je zaštitne folije za 79 kućanstava, dok su 22 obitelji preuzele isušivače vlage. Crveni križ Zagreb nastavlja s podjelom opreme svaki dan od 7 do 15 sati u Heinzelovoj ulici 64, broj telefona je: 01 5801 562.

Iz Grada najavljuju da se do kraja današnjeg dana očekuje dovršetak aplikacije za prijavu šteta koja će javnosti biti predstavljena sutra sa svim detaljnim informacijama o načinu prijave.

Od početka nevremena u četvrtak do danas, na sanaciji posljedica nevremena angažirano je ukupno preko 1.350 vatrogasaca, radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Njima treba dodati i angažman dobrovoljnih vatrogasnih društava, pripadnika civilne zaštite te ostalih žurnih službi poput hitne medicinske pomoći, Crvenog križa, HGSS-a i policije, ističu u Gradu Zagrebu.