Vrtićke 'tete' boje se jeseni: 'A kako Stožer nas misli zaštiti?'

Vrtićka godina počinje i ranije, 1. rujna, tjedan dana prije škole, a nikakvih još novih preporuka za njih nema. Odgojiteljice se boje da će se morati prilagođavati preko noći

<p>Nas odgojitelje u vrtićima Stožer ne spominje, samo nastavnike u školama, a mi smo i ugroženije. S malom djecom ne možemo biti na distanci, njih treba ponekad utješiti, nositi na rukama, smiriti, imati općenito bliski kontakt s njima, ogorčene su “tete” iz vrtića, kojih nam se nekoliko javilo s pitanjem zašto se njih ne spominje u kontekstu nove školske godine.</p><h2>Pogledajte video: Redoslijed simptoma kod korone</h2><h2>Bojimo se, tko će nas zaštititi?</h2><p>Vrtićka godina, dodaju, počinje i ranije, 1. rujna, tjedan dana prije škole, a nikakvih još novih preporuka za njih nema. Odgojiteljice se boje da će se morati prilagođavati preko noći i da neće biti dovoljno zaštićene.</p><h2>Kako ćemo zagrliti i utješiti dijete?</h2><p>- Zanima nas, primjerice, hoće li biti smanjene vrtićke grupe s djecom koja nam dolaze prvi put i tek se prilagođavaju. S takvom je djecom potrebno najviše kontakata i bliskosti - kaže “teta” iz jednog zagrebačkog vrtića.</p><p>Druga dodaje kako su maske u radu s djecom problematične, posebno kod male djece, koja moraju vidjeti lice svoje odgojiteljice.</p><p>- Osim toga, hoćemo li imati dosta maski, jer jedna je naša maska neupotrebljiva već nakon sat vremena - mi stalno pričamo, pjevamo... - ističe odgojiteljica.</p><p>Djeci je kontakt s njima, ali i međusobno, dodaje, presudan.</p><p>- Halo, epidemiolozi, kako ćemo ubuduće zagrliti i utješiti dijete? - poručuje jedna odgojiteljica. </p><p>Dodaje kako i među njima ima onih pred mirovinom, ali i općenito s povišenim tlakom i šećerom, dakle onih koji su u rizičnoj skupini. Neke od odgojiteljica kažu i da su se vratile u ljetna dežurstva nakon godišnjih odmora, a nisu morale, primjerice, na testiranje na koronu.</p><p>- Mislim da je trebalo uvesti takvo nešto, obavezno mjerenje temperature prije posla nije dovoljno - kaže jedna zagrebačka odgojiteljica.</p><p>I ona napominje kako je s predškolcima lakše jer razumiju i poštuju higijenske upute, no što s malom djecom, koja traže kontakt?</p><p>Nedavna korejska studija pokazala je, podsjetimo, da djeca do deset godina upola manje prenose virus od starije djece i odraslih, za što postoje dva razloga.</p><p>Imaju, naime, manji kapacitet pluća pa onda, ako su zaražena, u svojem aerosolu imaju i manje virusa, dok su i niža pa njihov aerosol ne dopire do odraslih. No odgojiteljice rade u grupama s puno djece, nose ih, premataju i sigurno su izloženija skupina.</p><p>Od epidemiologa i u Ministarstvu zdravstva doznajemo samo da rade i na novim mjerama za vrtiće, a koje će to biti, još nije poznato. Odgojiteljica u vrtiću je i supruga ministra Vilija Beroša, koju će sigurno isto zanimati što novoga Stožer ima u pripremi.</p>