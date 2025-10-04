Obavijesti

MILANOVIĆ IH ODLIKOVAO PLUS+

Vrtuljak ordena: Što je zaslužio Reihl-Kir, a što Smiljan Reljić...

Piše Boris Rašeta,
Vrtuljak ordena: Što je zaslužio Reihl-Kir, a što Smiljan Reljić...
Zagreb: Svečani prijem povodom Dana policije u Predsjedničkim dvorima | Foto: Igor Soban/PIXSELL

NOVI EXPRESS Predsjednikovim širokim zahvatom (šaraj malo) odlikovanih povodom Dana policije nekako se ističu imena, rekli bismo, dva moralno suprotstavljena pripadnika MUP-a

Predsjednik Milanović podijelio je za Dan policije rukovet odlikovanja. Jedno se ističe, ono posmrtno dodijeljeno Josipu Reihl-Kiru, mirotvorcu koji je u ljeto 1991. na prilazu Tenji ubijen iz zasjede. Kir je odlikovan Redom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu. Time je barem dijelom ispravljena velika i dugotrajna nepravda učinjena obitelji mučki ubijenog policajca, koji među radikalnijim desničarima i dalje kotira kao čovjek s pogrešne strane povijesti.

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'
POGINULO ČETVERO LJUDI

VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'

Automobil, kojeg su navodno unajmili u zagrebačkoj Zračnoj luci, u potpunosti je spljošten
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.

