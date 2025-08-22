Obavijesti

Vruće upozorenje iz hrvatskog podzemlja: 'Led u jamama se topi, to sve treba brinuti...'

Piše Iva Milotić,
Speleolozi su otkrili da je razina leda na Velebitu u 28 godina pala za 35 metara. Stručnjaci tvrde da je to prilično opipljiv primjer za sve koji su bili skeptični glede klimatskih promjena

Nacionalni park Sjeverni Velebit bio je na dvotjednoj speleološkoj ekspediciji u NP-u Sjeverni Velebit te su na svojim stranicama objavili najnovija, ali nažalost, poražavajuća otkrića.

VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'
Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana
GALERIJA Oluja razorila terasu, rušila stabla, ceste pod vodom. I u petak su moguća nevremena
Jako nevrijeme poharalo je Slavoniju u četvrtak popodne, tako je u Slavonskom Brodu nadvožnjak bio pun vode, dok je u Čepinu vjetar uništio terasu popularnog hotela Mattera, bilo je i intervencija vatrogasaca koji su uklanjali stabla koja su pala na cestu u Osijeku, dok je u Davoru planuo krov nakon udara groma. I u petak nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom...
DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'
Kako kaže Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena, pozivanje ljudi na ponovna vještačenja i njima su enigma, ali i apsurd za koji naprosto nema ni vremena ni prostora

