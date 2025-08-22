Speleolozi su otkrili da je razina leda na Velebitu u 28 godina pala za 35 metara. Stručnjaci tvrde da je to prilično opipljiv primjer za sve koji su bili skeptični glede klimatskih promjena
Vruće upozorenje iz hrvatskog podzemlja: 'Led u jamama se topi, to sve treba brinuti...'
Nacionalni park Sjeverni Velebit bio je na dvotjednoj speleološkoj ekspediciji u NP-u Sjeverni Velebit te su na svojim stranicama objavili najnovija, ali nažalost, poražavajuća otkrića.
