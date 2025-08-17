Vrućina i vatra: Španjolska u borbi s najvećim požarima u 20 godina, do sada troje mrtvih...

Žestoka vrućina u Španjolskoj u nedjelju otežava borbu s 20 velikih šumskih požara diljem zemlje, zbog čega je vlada rasporedila dodatnih 500 vojnika specijalne vojne postrojbe kao pomoć vatrogascima. U Galiciji, regiji na sjeverozapadu države, nekoliko se požara spojilo, zbog čega su mnoge autoceste i željezničke pruge u regiji trenutačno izvan upotrebe.

Južna Europa nosi se s jednom od najgorih sezona šumskih požara u dva desetljeća, a Španjolska je među najteže pogođenim zemljama.

Samo u proteklom tjednu, požari su odnijeli tri života i spalili više od 115.000 hektara zemlje, a sa širokim se požarima bori i susjedni Portugal.

Očekuje se da će temperature u nekim područjima u nedjelju doseći i do 45 stupnjeva Celzija, priopćila je španjolska nacionalna meteorološka agencija AEMET.

"Još uvijek su pred nama izazovni dani i, nažalost, vremenske prilike nisu na našoj strani", rekao je premijer Pedro Sanchez na konferenciji za novinare u Ourenseu, jednom od najpogođenijih područja.

Najavio je dodatno pojačanje vojske, čime bi ukupan broj vojnika raspoređenih diljem Španjolske porastao na 1900.

Virginia Barcones, ravnateljica civilne zaštite države, izjavila je za španjolsku javnu televiziju da se očekuje pad temperatura od utorka, ali zasad su vremenski uvjeti "vrlo nepovoljni".

"Danas su izuzetno visoke temperature s ekstremnim rizikom od požara, što otežava napore gašenja požara", upozorila je Barcones.