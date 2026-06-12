VRUĆINE PA KIŠA Evo kada stižu ljetne temperature i gdje će biti najgore. Za vikend meteoalarm

Pred Hrvatskom je još jedan vrlo topao i pretežno sunčan vikend, no već krajem nedjelje stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je za subotu sunčano vrijeme na Jadranu, dok će u unutrašnjosti biti nešto više oblaka, osobito tijekom prijepodneva, ali uglavnom bez oborine.

Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima povremeno i jak, dok će do jutra još mjestimice biti bure i sjeverca. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 8 i 13 stupnjeva Celzijevih, a na Jadranu od 15 do 20 stupnjeva. Tijekom dana bit će vrlo toplo uz najviše temperature između 24 i 29 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Nedjelja donosi još toplije vrijeme. Veći dio dana prevladavat će sunčano, a temperature će biti vrlo visoke. Ipak, krajem dana slijedi preokret. Prema prognozi DHMZ-a, kasno poslijepodne i osobito navečer u središnjim i istočnim krajevima očekuje se jače naoblačenje s kišom, a mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Za nedjelju je zbog grmljavinskog nevremena na snazi žuti meteoalarm za zagrebačko područje. Meteorolozi upozoravaju da su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, koje bi mogao pratiti jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najjači udari vjetra mogli bi prelaziti 65 kilometara na sat, dok je vjerojatnost pojave grmljavine veća od 70 posto.

Foto: DHMZ

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - navode.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u ponedjeljak. U unutrašnjosti će biti oblačnije uz povremenu kišu, dok su na sjevernom Jadranu mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. U ostatku Jadrana kiša je izglednija tijekom noći na utorak. Tijekom utorka vrijeme će se postupno smirivati. Oborina će biti sve manje, a naoblaka će se postupno razvedravati. U unutrašnjosti je ujutro moguća i magla.

Foto: DHMZ

Promjenu vremena pratit će i promjena vjetra. U nedjelju navečer i tijekom noći na ponedjeljak na kopnu će jugozapadnjak naglo okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će mjestimice imati i jake udare. Tijekom ponedjeljka vjetar će slabjeti. Na Jadranu će u nedjelju puhati umjeren jugozapadnjak, u ponedjeljak jugo, a u utorak će ponovno zapuhati bura.

Kako prognozira Tomislav Kozarić, dipl. ing., DHMZ za HRT, u ponedjeljak će u većini krajeva biti osjetno svježije. Na Jadranu će i idućih dana biti mnogo sunčanih sati, ali u ponedjeljak na sjevernom dijelu oblačnije, uz poneki pljusak praćen grmljavinom. Noći će biti sve češće tople, a danju vrlo toplo, ponegdje i vruće.

U novom tjednu osjetno će osvježiti u kontinentalnim krajevima, dok će se na Jadranu temperature zadržati na sličnim vrijednostima.

Foto: Istramet

Kako piše Istramet, početak idućeg tjedna bit će nestabilniji, a zatim stižu ozbiljnije ljetne vrućine. Prema prognozama, Dubrovniku predstoji nekoliko stabilnih i sunčanih dana. Temperature će se tijekom vikenda kretati između 26 i 27 stupnjeva, uz ugodne noćne vrijednosti od 18 do 22 °C.

Foto: Google

Početkom novog tjedna zadržat će se toplo vrijeme, no u utorak je moguća kiša. Nakon kratkotrajnog pogoršanja slijedi novo zatopljenje pa će temperature sredinom tjedna ponovno rasti. U četvrtak i petak očekuje se sunčano i vrlo toplo vrijeme uz maksimalne temperature do 29 °C.

Foto: Google