Vučemilović uoči sastanka koalicije poručila: 'Sopta mora otići, to bi bio moralni čin...'

Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta mora otići! - poručila je nezavisna saborska zastupnica Vesna Vučemilović, piše Jutarnji list. Istaknula je kako se danas održava sastanak vladajuće koalicije na kojem će ovo isto reći i premijeru Andreju Plenkoviću.

Podsjetimo, unatoč tome što su izvješća Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ali i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, utvrdila niz nedostataka, predsjednik uprave Jadrolinije David Sopta poručio je da se ne osjeća krivim.

- Potpuno je jasno iz ova dva izvješća da Sopta mora otići i mislim da je trebao već dati ostavku odmah kad se to dogodilo. To bi bio moralni čin. Nakon ova dva izvješća, njegova priopćenja nisu bila primjerena, tri pomorca su izgubila živote, velika je to bila tragedija, a ovo što on radi nije odgovorno - poručila je.

Predsjednik uprave Jadrolinije, David Sopta (HDZ), prijatelj je premijera Andreja Plenković, a oko njega se vodi pravi politički rat. Resorni ministar Oleg Butković i potpredsjednik HDZ-a smijenio bi ga odmah nakon nesreće da se njega pitalo, ali je politička odluka bila da ipak pričekaju.

- Ne znam kako će premijer postupiti, ali znam da se jedna tragična situacija pretvara u političku zavrzlamu i da do toga nije trebalo doći jer se on zalijepio superljepilom za svoju stolicu. Treba biti čovjek, a onda sve ostalo, a on je kao predsjednik Uprave odgovoran što sigurnosni protokoli nisu bili na onoj razini na kojoj su trebali biti, znamo je bilo cijelo prošlo ljeto niz sigurnosnih incidenata, a ovaj zadnji je bio s tragičnim posljedicama. To je prevažna kompanija da se tome ne bi pridavalo posebna pozornost – zaključuje Vesna Vučemilović.