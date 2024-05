Vučemilović: Vrlo sam jasno rekla s kim ne želim pa sam postala žeton. Ne odustajem...

Članica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović objasnila je zašto je dala ostavku na sve stranačke funkcije.

- Kad sam imala malo više vremena vidjeti što se pisalo, što su izjavljivali, pa i moj predsjednik stranke, usitinu nisam imala izbora nego dati ostavku na sve funkcije koje sam obnašala u Hrvatskim suverenistima i zahvaliti se na suradnji te zaželjeti kolegama sve najbolje u privatnom i poslovnom životu - rekla je Vučemilović za Novu TV.

Dodala je kako bi ljudi u strankama trebali biti "malo mudriji i ne reagirati na špekulacije kojih u ovo postizborno vrijeme ima, a brojne su neutemeljene".

Kazala je kako će ostati član stranke.

- Vidim da se retorika i dalje zaoštrava. Ne vidim zašto jer moja ostavka ne bi trebala biti baš toliko čudna, to je najnormalnija stvar, izabrat će se netko drugi - rekla je.

- Ako žele, neka me izbace, to je njihovo pravo - dodala je.

Komentirala je i izjavu šefa Suverenista Marijana Pavličeka da je ona "žeton godine".

- To nije u redu. To je retorika koja nije primjerena i neosnovana je, ali sve je počelo onom mojom izjavom da ja ne dozvoljavam nikome da pregovara u moje ime sa strankama ljevice i očito to nekima nije dobro sjelo. Ja i dalje stojim iza svojih riječi, stavova i principa i ne odstupam od toga - rekla je Vučemilović.

Razgovarala je i s Andrejom Plenkovićem.

- Svi razgovaraju sa svima. Svi razgovaraju, a samo jedni pregovaraju. Koliko ja vidim, pregovara jedino Domovinski pokret, a ovi svi razgovori su manje-više neformalne prirode i bilo bi nekorektno, neumjesno i nepristojno o tome govoriti u javnosti - rekla je Vučemilović.

Kaže da ne razmišlja o potpori HDZ-u.

- To trenutno nije na stolu. Ja sam vrlo jasno rekla s kim ne želim i neću, nakon toga sam postala žeton, ali ja od svojih principa ne odustajem. O hipotetskim situacijama nema potrebe govoriti. Sve te špekulacije oko mene i kolege Zurovca su samo bacanje pijeska u oči i spinova - zaključila je.