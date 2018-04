Vučetić oduševio govorom o Istanbulskoj: Pogledajte video

Marko Vučetić je u Saboru održao govor o Istanbulskoj konvenciji. Vučetić je dobio pljesak kolega, a na njegovom izlaganju mu je čestitao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Vučetićev govor je uskoro postao hit na društvenim mrežama. Vučetić je u Sabor ušao na listi MOST-a, a osobno je nezavisni zastupnik.

- Glasujem kako prosudim. Dokaz i teret dokazivanja jesam li nezavisni nije na meni nego na onima u čijem se klubu nalazim i uglavnom u zadnje vrijeme glasam suprotno nego što oni čine i ne promatram to kao nikakav problem. Zbog čega? Zbog toga što je temeljna odlika ljudskog bića da razumom spoznaje, da slobodom odlučuje i da nenasilno djeluje. Ova treća kategorija je sadržana u Istanbulskoj konvenciji i njenoj ratifikaciji. A da bismo ratificirali tu Istanbulsku konvenciju trebamo prvo krenuti od ovog razumskog i slobodnog. A sad ću vam reći što je to razumsko. Govorili smo o tome da je rod odvojen od spola. No, to nije prvo odvajanje. Pogledajmo logički i ontološki, to nitko nije spominjao. Pozivali su se na prirodni red, na prirodni zakon, ali su tu kolege nažalost izbjegli zakon logike. A tad nemamo prirodni red nego imamo prirodni nered i logičku nezakonitost. Reći ću vam što to znači. U logici i filozofiji postoji nešto što se naziva supstancija, biće u sebi. Biće koje postoji u sebi je čovjek. Ili ako hoćete da još uključimo i ženu, i čovječica. Čovjek je prvo ono biće koje ne smijemo od nikoga odvajati. Nakon toga, tom biću pridajemo neko određenje – to je spol. Nakon toga, tom određenju pridajemo sljedeće određenje – a to je rod. Mi bez čovjeka ne možemo imati spol. Ontologija spola je laž, ontologija roda je laž. Nasilje je laž. Svijet u kojem se odigrava nasilje nije svijet vjere, to je svijet mrtvih bogova. Te mrtve bogove je u svijet unio nasilnik. Onaj tko pretuče ženu u svijet je unio mrtvog boga. Onaj tko siluje dijete, u dječji svijet je unio mrtvog boga. Zbog čega? Zato što je dokinuo vrijednost u sebi. Ovo je uistinu dokument gdje se mi civilizacijski određujemo hoćemo li pripadati svijetu u kojem se poštuju ljudska prava, a tu pripadaju i religijska prava, a to su prava živog boga - rekao je Vučetić.